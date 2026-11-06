Dans l’Aisne, 725 euros pour Octobre Rose grâce aux motards

À l’issue de l’opération, Arnaud Duranthon, sous-préfet et directeur de cabinet, a remis un chèque de 725 euros à l’association Rose de Dames, aux côtés de la Gendarmerie. Cette structure accompagne les femmes touchées par le cancer. Organisée le 4 octobre par la mission Sécurité routière de la préfecture et la Gendarmerie, la journée a réuni 30 pilotes, dont deux tiers de femmes.

Les participants ont commencé par des ateliers consacrés à la santé, au secourisme, à l’assurance, aux équipements de protection, aux techniques de conduite et aux règles de sécurité routière. L’après-midi, une sortie encadrée d’environ 100 kilomètres a permis de mettre ces conseils en pratique sur route. Elle avait été précédée d’un rappel théorique sur les trajectoires de sécurité.

Les fonds remis à Rose de Dames ont été collectés au cours de cette manifestation, qui défend ainsi deux causes : la lutte contre le cancer du sein et la réduction des risques liés à la pratique de la moto. L’initiative intervient alors que l’accidentalité des deux-roues motorisés demeure particulièrement élevée dans l’Aisne. En 2025, 47 accidents impliquant des motocyclistes y ont fait sept morts et 46 blessés, dont 29 hospitalisés.