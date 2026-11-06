Installée le jeudi 29 octobre 2026 par Jérôme Seguy, secrétaire général de la préfecture et sous-préfet de l’arrondissement de Metz, cette instance doit garantir la continuité du fonctionnement municipal dans l’attente de nouvelles élections.

Cette mesure vise à maintenir la gestion des services publics locaux et le traitement des affaires courantes pendant la période de transition institutionnelle. Elle permet également d’assurer le suivi des dossiers administratifs et des missions relevant de la collectivité, sans attendre la mise en place d'une nouvelle équipe municipale élue.

Trois fonctionnaires retraités chargés de l’administration provisoire

Par décision du 9 octobre 2026, le Conseil d’État a définitivement annulé les opérations électorales organisées le 15 mars à Roncourt. Pour faire face à cette situation et pallier l’absence d’un exécutif municipal, Pascal Bolot, préfet de la Moselle, a procédé à la désignation d’une délégation spéciale composée de trois fonctionnaires retraités.

Cette instance intervient dans un cadre temporaire, avec pour mission d’assurer l’administration de la commune et de préparer les conditions nécessaires à l’organisation d’un nouveau scrutin municipal. Elle sera accompagnée par les services de l’État dans l’exercice de ses fonctions.

Assurer la continuité des services publics locaux

Au-delà de la situation électorale, la mise en place de cette délégation constitue un dispositif indispensable de continuité administrative pour Roncourt. Le fonctionnement des services communaux et le traitement des dossiers en cours doivent ainsi se poursuivre normalement pendant cette période transitoire.

La désignation de cette instance permet à la commune de conserver un cadre de gestion institutionnel jusqu’au retour d’une équipe municipale issue du suffrage.