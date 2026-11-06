Les actions des géants de la technologie s'effondrent vendredi sur les marchés en Asie, tout comme à Wall Street la veille, plombées par les craintes de régulation de l'intelligence artificielle après le triomphe des démocrates aux élections de mi-mandat aux États-Unis mardi.

Le Nikkei, indice vedette de la Bourse de Tokyo, reculait de 5,27 % vers 03H00 GMT, tandis qu'à Taipei, la dégringolade du géant des semiconducteurs TSMC a fait plonger l'indice Taiex de plus de 8 % en début de séance.

En Corée du Sud, l'indice Kospi a dévissé un temps de près de 9 %, déclenchant un mécanisme de suspension automatique des échanges pendant 20 minutes. Le Kospi, qui avait plus que doublé entre la fin décembre et son record de la mi-juin, a depuis perdu près de 50 % de sa valeur.

La veille à New York, le Nasdaq, qui regroupe de nombreuses valeurs technologiques, avait plongé de 5,52 %, sa plus forte chute depuis avril 2025, quand le président américain Donald Trump avait imposé des droits de douane au monde entier.

Le marché analyse les résultats des "midterms" comme un frein au développement de l'IA, alors que plusieurs nouveaux élus démocrates ont fait campagne pour ralentir la construction de centres de données dans leurs circonscriptions. De plus, les habitants de dizaines de villes américaines ont adopté mardi des restrictions ou des interdictions concernant les "data centers".

Or les investissements massifs des géants de la tech dans l'IA et la construction de centres de données aux États-Unis constituent l'un des principaux moteurs des marchés d'actions et de la croissance américaine ces dernières années.

Effondrement total

"Nous assistons aujourd'hui à un effondrement total des valeurs technologiques, à un niveau que l'on peut qualifier de capitulation", a résumé Neil Wilson, analyste pour Saxo Markets.

Selon des opérateurs, un appel du sénateur américain de gauche Bernie Sanders à instaurer un moratoire sur les constructions de centres de données a également nourri l'effroi généralisé.

Les élections américaines, qui ont vu les démocrates prendre le contrôle des deux chambres du Congrès ainsi que de plusieurs bastions républicains comme le Texas, ont accentué des craintes déjà vives concernant les centaines de milliards de dollars que les entreprises d'IA ont injectés dans le secteur avec des perspectives de retour encore incertaines.

Selon Michael Hewson, de MCH Market Insights, les investisseurs vendent en raison de "préoccupations selon lesquelles nous pourrions voir une opposition accrue aux plans de développement de l'IA, et les résultats au Texas font craindre que les responsables politiques de l'État ne prennent pour cible Tesla et SpaceX d'Elon Musk en raison de son soutien à Trump".

Les entreprises de semiconducteurs et de puces électroniques, éléments indispensables pour équiper les centres de données, sont les principales victimes du mouvement de panique.

Du sang dans les rues

En Corée du Sud, Samsung Electronics a chuté de près de 10 %, tandis que SK hynix a perdu plus de 11 %. La débâcle technologique a également affecté les valeurs liées aux semiconducteurs au Japon, l'action Tokyo Electron reculant d'environ 9 % et Kioxia abandonnant 13 %.

A New York la veille, Broadcom avait chuté de 10,15 %, Micron de 17,17 % et AMD de 17,39 %. Le mastodonte Nvidia, deuxième capitalisation mondiale, avait décroché de 8,91 %, soit une perte d'environ 400 milliards de dollars.

Les Sept Magnifiques - surnom donné aux poids lourds de la tech américaine (Nvidia, Meta, Alphabet, Microsoft, etc.) - ont lâché en une seule séance environ 800 milliards de dollars, soit plus que le PIB de la Suède. En Europe jeudi, Infineon a perdu 8,63 % à Francfort, ASML 6,55 % à Amsterdam et STMicroelectronics 9,33 % à Paris.

"Il y a du sang dans les rues, les amis", a imagé Neil Wilson.

"La crainte, c'est un décrochage complet du rythme à mesure que les démocrates mènent la charge et mettent un coup d'arrêt à la construction de centres de données… ça semble totalement exagéré, mais la dynamique de vente généralisée qui domine ce marché signifie que nous devons d'abord attendre un peu de stabilité", a-t-il ajouté.

Quant à Donald Trump, il a imputé le vent de panique boursière aux démocrates. "La Bourse s'est effondrée aujourd'hui parce que les Dumocrats (jeu de mots péjoratif utilisé par Donald Trump pour qualifier les démocrates, ndlr) ont eu un grand mardi - Tellement triste à voir, vous ne pouvez vous en prendre qu'à vous-mêmes !", a-t-il écrit sur son réseau social Truth.