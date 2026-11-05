Ce rendez-vous, qui a reçu le Prix du Président de la République, a également accueilli deux championnats de France et un championnat régional. Cette distinction, attribuée à seulement quatre expositions en France en 2026, vient récompenser le travail des organisateurs et des bénévoles. L’événement coïncide également avec le 65e anniversaire de l’association, qui contribue depuis plusieurs décennies à la promotion des élevages et à la préservation des races domestiques.

Une reconnaissance nationale pour l'élevage local

À l’occasion de cette édition, Hélène Demolombe-Tobie, sous-préfète de l’arrondissement de Thionville, a remis aux organisateurs le Prix du président de la République, matérialisé par un Vase de Sèvres. Cette récompense distingue l’engagement de l’association et le travail mené par les éleveurs pour préserver les savoir-faire avicoles. Elle souligne également la place des manifestations spécialisées dans la valorisation des filières d’élevage et du patrimoine animalier.

Plus de 800 animaux présentés lors de l'événement

L’exposition a rassemblé 824 animaux, répartis entre 259 volailles, 154 lapins et 411 pigeons. Cette participation illustre la diversité des élevages représentés et l’importance de ce rendez-vous pour les passionnés et les professionnels du secteur. Au-delà de la compétition, la manifestation constitue une occasion de faire connaître les différentes races, de favoriser les échanges entre éleveurs et de sensibiliser le public à la conservation de la diversité domestique.

Avec cette 22e édition et son 65e anniversaire, l’Association avicole de Fontoy-Richemont confirme la continuité de son activité associative et la visibilité nationale de son exposition.