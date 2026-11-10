Changer de métier pour prendre un nouveau départ ! Bon nombre de cadres l’envisagent, mais seulement 8% franchissent le pas !

Histoire d’avoir une première approche, l’Apec Grand Est organise le 19 novembre, dans le cadre de la Semaine nationale de la reconversion professionnelle, une soirée Découverte Métiers, dans les différentes villes où elle est implantée.

À Nancy, elle se déroulera à l’hôtel de ville de Nancy (à partir de 18 h 00) et sera notamment ciblée sur les métiers de la santé, du numérique, de la Recherche & Développement et de la transition écologique.

«Les cadres et les jeunes diplômés souhaitent souvent changer de trajectoire ou affiner leur orientation, mais l'incertitude freine leur démarche. Nous mobilisons notre expertise pour lever ces blocages. Cette soirée s'adresse aux professionnels en pleine réflexion : cadres et jeunes diplômés (Bac+3 minimum)», explique l’Apec Grand Est.

Pas un job dating...

L'événement repose sur l'échange direct avec des «ambassadeurs métiers». Ces professionnels partagent la réalité de leur quotidien, les compétences clés de leur métier et leur parcours.

«Il ne s'agit pas d'un job dating : les ambassadeurs sont là pour inspirer et donner une vision concrète des possibilités de reconversion».

Un espace dédié à l'accompagnement réunira des structures partenaires, comme le rectorat de l’Académie de Nancy-Metz.

«Elles apporteront des réponses précises sur la manière de concrétiser un projet. Cette approche globale garantit aux participants un éclairage complet : des opportunités aux moyens pratiques de les saisir».

Dans le Grand Est, Metz, Reims, Strasbourg et Mulhouse organisent également cet événement.

À Metz, la soirée au FC Metz Stadium sera centrée sur les métiers de l’industrie, du nucléaire, de la logistique, de la finance et de la fonction publique.

À Strasbourg, elle se déroulera au palais de la Musique et des centres des congrès et sera ciblée sur les métiers de l’IT et de l’IA , la RSE, l’ESS ou encore le management de transition et la fonction publique.

À Mulhouse, le centre mulhousien de l’Apec mettra en avant les métiers de la QHSE, de la supply chain, du médico-social ou encore de l’artisanat d’art.

À Reims, l’espace concert du Shed ciblera les métiers de l’IA, ceux de la cybersécurité, du développement rural, de la culture et de la QHSE.

Toutes les infos et inscription via le : event.apec.fr/fr/semaine-de-la-reconversion-profes-sionnelle/sinscrire