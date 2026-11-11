Un homme a été condamné dans la nuit de mardi à mercredi à cinq ans de prison pour une tentative d'extorsion d'une influenceuse marseillaise, Carla Moreau, en se faisant passer pour la DZ Mafia.

Le 23 juillet, alors que Carla Moreau se trouve à Monaco avec sa mère, le véhicule de cette dernière, garé dans la propriété de sa villa marseillaise, est incendié à 1H39 du matin par un jet de cocktail molotov.

Un téléphone, un chargeur et une demande de rançon sont posés sur le perron. "Nous sommes la DZ Mafia, une équipe organisée et structurée. Votre sécurité est désormais entre nos mains ", affirme le message, en se référant au puissant groupe criminel marseillais issu du narcotrafic.

En échange de 60.000 euros, le texte promet : "Si ces conditions sont respectées, votre tranquillité vous sera restituée".

Un coup de téléphone est annoncé le soir même à 20H00, assorti d'une autre mise en garde : "Les conséquences sont irréversibles, seul et dernier avertissement".

Les caméras de surveillance de la villa montrent un homme en combinaison de chantier déposant le téléphone neuf minutes avant l'incendie.

Une trace d'ADN sur la batterie du téléphone va confondre Aïssa H., un Marseillais de 40 ans connu pour des vols à main armée de footballeurs une quinzaine d'années plus tôt. Avec sa compagne, il fréquente le compagnon de la mère de Carla Moreau, tous trois étant adeptes du monde de la nuit.

Ce trio - identifié fin septembre et laissé en liberté - comparaissait pour tentative d’extorsion, incendie volontaire et association de malfaiteurs.

Deux membres du trio relaxés

Au tribunal, Aïssa H. a livré des explications alambiquées, évoquant un "coup d’assur, l'incendie du véhicule de la mère de l’influenceuse ayant pour "objectif de récupérer les sous de l’assurance".

"Le but n’était pas de demander une rançon à Carla", soutient-il, mais de détourner l'attention de la compagnie d’assurance. L'explication n'a pas convaincu le procureur qui a estimé qu'il y avait bien eu une tentative de racket, en utilisant l'acronyme menaçant de la DZ Mafia.

En revanche, l’implication du compagnon de la mère de l'influenceuse, pointée par Aïssa H., n’a pas convaincu le procureur qui a requis sa relaxe, position suivie par le tribunal.

La compagne d'Aïssa H, présente sur les lieux, s'est pour sa part déclarée étrangère au projet, en assurant qu'elle dormait à l’arrière d'un véhicule, assommée par un cocktail d’anxiolytiques et d’un antalgique opioïde.

"Elle n’était pas au courant du plan", a plaidé son défenseur Me Thomas Vartanian qui a obtenu sa relaxe. Quelques jours après les faits, cette aide à domicile avait confié à un ami, parlant d’Aïssa H. : "C’est lui qui a brûlé la voiture, c’est lui qui s’est fait passer pour la DZ Mafia".

Carla Moreau, l'une des figures de l'émission de téléréalité "Les Marseillais", partie civile tout comme sa mère, a parlé de son traumatisme et de la peur de sa propre fille.

"Elle a aussi fait part de sa déception, de voir sa mère, censée la protéger, avoir introduit dans son entourage des gens comme les prévenus", a plaidé son défenseur Me Samuel Chicha,

Absent à l’énoncé du jugement, le tribunal a décerné un mandat d’arrêt contre Aïssa H.

Son défenseur Me Frédéric Coffano a qualifié l'affaire de "vaudeville familial et judiciaire" et fait part de son intention de faire appel.