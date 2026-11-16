À Genopole, le pilote de fermentation de Fungu’it entre en service

En activité depuis 2022, Fungu’it développe des ingrédients aromatiques à partir de champignons fermentés sur des coproduits agricoles. Avec la mise en service de son pilote de recherche et développement au biocluster Genopole, la startup dispose désormais d'un outil lui permettant de développer ses ingrédients fermentés et de réaliser des essais avec des industriels.

Cette avancée intervient après une levée de fonds de 4 millions d’euros réalisée en 2025. L’entreprise poursuit ses travaux pour fiabiliser ses procédés, confirmer les applications de ses ingrédients et développer ses débouchés commerciaux.

À Genopole, elle bénéficie d’un environnement spécialisé dans les biotechnologies et de mises en relation avec des experts et des industriels.

Un pilote pour développer les ingrédients

Le pilote permet à l’entreprise de mettre au point ses ingrédients, d’améliorer ses procédés et de produire des lots destinés aux essais, mais également aux premières ventes. L’installation doit également servir à tester les solutions dans les formulations des industriels et à travailler sur la régularité de leur qualité.

La production reste à l’échelle pilote. Fungu’it prépare toutefois la suite de son développement en étudiant les possibilités de collaboration avec des partenaires de production et des installations existantes.

Quatre ingrédients prêts à l’emploi

La startup, qui dispose désormais de quatre ingrédients prêts à l’emploi, a enregistré ses premières commandes début 2026. Actuellement, plusieurs industriels testent ses solutions dans leurs formulations.

Pour accompagner cette activité, Fungu’it s’appuie désormais sur une équipe d’une quinzaine de collaborateurs aux compétences en fermentation, en procédés, en applications alimentaires et en développement commercial.



