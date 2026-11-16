À Braine, une boulangerie artisanale relève le défi entrepreneurial

José Faucheux, président de la CMA Hauts-de-France pour l’Aisne, s’est rendu dans l’établissement situé au cœur de la commune afin d’échanger avec Axel Deharbe et Jessica Bonvarlet, qui portent ensemble cette aventure professionnelle.

Après plusieurs années d’expérience comme boulanger salarié, Axel Deharbe a décidé de franchir le cap de l’entrepreneuriat. Depuis février 2026, il met son savoir-faire au service de sa propre entreprise, tout en assumant les nombreuses responsabilités liées à cette nouvelle étape : satisfaire et fidéliser la clientèle, organiser l’activité, gérer l’entreprise et préparer son développement.

La rencontre a permis d’évoquer son parcours, le quotidien d’un artisan boulanger et les perspectives d’évolution de la boulangerie. José Faucheux a également présenté les services proposés par la Chambre de métiers et de l’artisanat des Hauts-de-France, notamment en matière de conseil, de gestion, de développement commercial, de transition numérique et de formation.

La CMA rappelle ainsi que l’accompagnement des artisans ne s’arrête pas à la création de leur entreprise : ils peuvent être soutenus à chaque étape pour prendre du recul, renforcer leurs compétences et faire évoluer leur activité. L’initiative met en lumière l’engagement d’Axel Deharbe et de Jessica Bonvarlet ainsi que l’importance du commerce de proximité. Installée au 9, rue du Martroy, la boulangerie invite les habitants de Braine et des environs à venir découvrir ses produits et à soutenir cette entreprise artisanale locale.