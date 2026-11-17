Le nouvel immeuble érigé rue Quenescourt à Saint-Quentin, sur l’emplacement d’un ancien hangar, a déjà trouvé toute sa place dans le quartier du Faubourg d’Isle. Les occupants de ces 11 appartements ont pris possession des lieux, et mesurent «la chance d’avoir été retenus» parmi la centaine de dossiers déposés, comme ils le confiaient, le 3 novembre dernier, jour de l’inauguration officielle.

Cadre de vie agréable

Lors de sa prise de parole, Frédérique Macarez, maire et présidente de l’Agglo du Saint-Quentinois, a replacé cette nouvelle offre de logement dans le cadre du programme de transformation entrepris sur le quartier, avec la fin annoncée d’ici quelques semaines du projet de l’éco-quartier de la rue du Maréchal Juin. En plus de logements neufs, fonctionnels et bien isolés, les locataires apprécient de bénéficier d’une cour et de places de stationnement. Par la voix de sa directrice territoriale, Anne Robillard, Action logement, partenaire de Partenord dans ce projet, a souligné «le cadre de vie agréable et durable» de cette résidence.

Travail collectif

Pour Éric Cojon, directeur général de Partenord Le groupe, l’inauguration de «ce programme à taille humaine» comporte une valeur forte à quelques semaines des fêtes de Noël, un investissement conséquent, 2,7 millions d’euros, pour que les locataires soient «bien chez eux». Un souhait partagé par le sous-préfet de l’arrondissement de Saint-Quentin, Nicolas Onimus, qui a tenu à saluer le travail collectif ayant favorisé l’aboutissement de ce projet engagé depuis 2009, année d’achat du terrain par Partenord Le Groupe.

La livraison de ces 11 logements représente la dernière phase du Programme National de Requalification des Quartiers Anciens Dégradés (PNRQAD), opération engagée dans le cadre de la requalification du quartier, et qui vise à l’amélioration du cadre de vie et au développement d’une offre de logements de qualité.