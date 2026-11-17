En Moselle, les acteurs de la petite enfance se mobilisent du 16 au 21 novembre pour susciter de nouvelles vocations et sensibiliser le public aux possibilités d’exercice de cette profession.

31 actions prévues dans 18 intercommunalités

Baptisée «Assistant maternel, un VRAI métier», cette troisième édition est organisée par les relais petite enfance, avec le soutien des institutions signataires du Schéma départemental des services aux familles, notamment la Caf de la Moselle et le Département de la Moselle. Elle s'inscrit dans le cadre de la Journée mondiale des assistants maternels, célébrée le 19 novembre.

Durant cette semaine, 31 actions seront proposées dans 18 intercommunalités du département. Parmi elles, 19 seront organisées en partenariat avec des assistants maternels et 12 seront animées par des intervenants extérieurs, notamment le service de la promotion de la santé maternelle et infantile du Département, France Travail et des organismes de formation.

Le programme prévoit des ateliers d'éveil autour de la musique, des livres et du bricolage créatif, mais aussi des portes ouvertes, des salons de la petite enfance et des temps d'échange entre professionnels. Ces rendez-vous s'adressent aux parents, aux futurs parents, aux assistants maternels ainsi qu'aux personnes souhaitant découvrir cette profession.

En 2025, la précédente édition avait réuni près de 400 participants, contre 250 lors de la première édition en 2024, soit une progression de 60% en un an.

Un métier confronté à une baisse des effectifs

Cette semaine de sensibilisation intervient dans un contexte de recul du nombre d'assistants maternels en Moselle. Selon les chiffres présentés par la Caf de la Moselle, le département comptait plus de 22 000 enfants de moins de trois ans en 2024. Parmi eux, 6 000 étaient accueillis par un assistant maternel, soit près de 30% de cette tranche d'âge.

Pourtant, le nombre de professionnels agréés a diminué de 23% entre 2020 et 2024. En 2025, 125 assistants maternels ont obtenu leur agrément, alors que 800 à 1 000 candidatures étaient enregistrées chaque année en 2014. Par ailleurs, au 31 décembre 2024, 41% des professionnels en exercice avaient plus de 55 ans.

À travers cette opération, les organisateurs souhaitent faire découvrir les différentes possibilités d'exercice du métier, à domicile, en maison d'assistants maternels ou en crèche familiale, tout en valorisant les compétences nécessaires, comme assurer la sécurité des enfants, répondre à leurs besoins quotidiens et accompagner leur éveil et leur développement. Pour exercer, un agrément départemental est obligatoire. Il est valable cinq ans et nécessite une formation de 120 heures, dont 80 heures doivent être effectuées avant l'accueil des premiers enfants.

Le programme complet de la semaine est disponible sur les sites de la Caf et du Département de la Moselle.