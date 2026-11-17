Si la France a légèrement reculé au palmarès des pays d'Europe les plus gros consommateurs d'antibiotiques en 2025, l'antibiorésistance continue à progresser dans le pays, ce que les autorités sanitaires jugent "préoccupant".

Après une remontée en 2024 à des niveaux comparables à l'avant-Covid, la consommation d'antibiotiques a connu "une baisse notable" en 2025, selon une étude annuelle de Santé publique France (SpF) publiée mardi à l'occasion de la Semaine mondiale de sensibilisation à la résistance aux antimicrobiens (18-24 novembre).

En médecine de ville, la prescription d'antibiotiques a baissé de 13,9% et sa consommation de 9,6% sur un an. En établissements de santé, la consommation a reculé de 4%.

Entre 2015 et 2025, le recul avoisine 17% pour la consommation et 23% pour les prescriptions en ville.

Malgré cette "évolution encourageante", selon SpF, la France compte 741 prescriptions d'antibiotiques pour 1.000 habitants, loin des 650 par an d'ici 2027 visés par la Stratégie nationale de prévention des infections et de l'antibiorésistance.

"Les niveaux de consommation sont toujours particulièrement élevés comparés à ses voisins européens", a souligné le Dr Rémi Lefrançois, pilote de l'unité de surveillance de l'antibiorésistance à SpF. Le pays, passé de la deuxième à la quatrième place, "reste dans le peloton de tête" des gros consommateurs.

"Les antibiotiques, c'est vraiment pas automatique", clame une campagne lancée par l'Assurance maladie début novembre face à la persistance d'idées fausses, comme leur utilité pour soigner la grippe ou le rhume, alors qu'ils sont inefficaces contre ces virus et peuvent avoir des effets indésirables.

"Chaque année, on voit une augmentation des prescriptions d'antibiotiques au début de l'hiver alors que ce sont plutôt des virus qui circulent : il n'y a pas de nécessité de les utiliser", a souligné récemment, au nom du réseau des centres régionaux en antibiothérapie, le Dr Marie-Anne Bouldouyre (Saint-Louis AP-HP) lors d'un point presse de l'Assurance maladie.

Or le recours inapproprié aux antibiotiques renforce la résistance des bactéries, qui développent des mécanismes de défense pour neutraliser le traitement. Sans action correctrice, la "pandémie silencieuse" des infections antibiorésistantes pourrait entraîner jusqu’à 10 millions de décès par an en 2050, selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS).

Préoccupant

Si elle concerne "les deux sexes et toutes les tranches d'âge", la baisse de consommation en 2025 en France est "plus forte pour les 5-14 ans et moins prononcée pour les 80 ans et plus", selon le Dr Lefrançois.

Excepté pour les plus de 65 ans, les prescriptions sont cependant "plus élevées chez les femmes", a-t-il précisé, notamment pour soigner des infections gynécologiques et infections urinaires, à la "fréquence plus élevée" que chez les hommes.

En 2025, les prescriptions ont diminué, quel que soit le prescripteur : médecins généralistes (qui font 77,5% des prescriptions), chirurgiens dentistes (12%) ou médecins spécialistes (9%).

Les pharmaciens, qui peuvent prescrire un antibiotique en cas de test positif effectué en officine (angine, cystite), font 1% des prescriptions.

De fortes disparités régionales persistent : Corse et Provence-Alpes-Côte d'Azur sont les plus gros consommateurs d'antibiotiques, les Pays de la Loire, la Bretagne et les outre-mer les plus modérés.

Parallèlement, la résistance à certains antibiotiques, accélérée par leur utilisation excessive ou inappropriée, a progressé de 5,1% en médecine de ville et de 10% en Ehpad pour les céphalosporines de troisième génération, utilisées contre la bactérie Escherichia coli.

Et la résistance des entérobactéries aux carbapénèmes, des antibiotiques de dernier recours contre des infections graves dues à des bactéries multirésistantes, a plus que triplé à l'hôpital depuis 2019, une évolution "préoccupante".

En revanche, la situation progresse pour la résistance aux fluoroquinolones, utilisées contre les infections urinaires (-9% en ville, -11,6% en Ehpad).

Des progrès ont été enregistrés dans la lutte contre la résistance des bactéries aux antimicrobiens, mais les efforts doivent s'accélérer dans la prévention, le diagnostic et le bon usage des antibiotiques, a jugé lundi l'OMS.

"Les infections résistantes aux médicaments tuent depuis des années sans que nous en prenions suffisamment conscience", a souligné Jean-Pierre Niemazi, directeur par intérim de son département de la résistance aux antimicrobiens.