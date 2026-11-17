Deutsche Bank est rattrapée mardi par son passé sulfureux après la publication d'une vaste enquête fondée sur plus de 15 millions de documents internes ayant fuité, jetant une ombre sur les efforts de redressement engagés par son patron Christian Sewing.

L'enquête, baptisée "Inside Deutsche Bank", a été menée par plus de 200 journalistes d'un consortium de médias, parmi lesquels figurent le Financial Times, Der Spiegel, Le Monde, le New York Times, le Manager Magazin, la chaîne allemande ZDF et le quotidien autrichien Der Standard.

Selon les auteurs, les documents proviennent principalement des services chargés des dossiers sensibles et des contrôles de conformité.

Le consortium affirme que la première banque privée allemande, de manière récurrente, fait prévaloir des intérêts commerciaux sur le respect des sanctions internationales, des règles de lutte contre le blanchiment d'argent et parfois de ses propres procédures internes.

Les investigations évoquent notamment la gestion de clients oligarques russes, les liens de la banque avec le financier américain Jeffrey Epstein, condamné pour exploitation sexuelle de mineures, ainsi que des transactions impliquant des livraisons d'armes vers des zones de conflit.

Cela met en lumière des défaillances de contrôle, des pratiques comptables contestées et des tensions internes autour des équipes de conformité, affirment les médias qui ont mené leur enquête pendant plusieurs mois.

Certains échanges privés dressent un portrait moins favorable de Christian Sewing, généralement crédité du redressement de la banque depuis 2018, affirme notamment le Financial Times.

Deutsche Bank a réagi mardi en soulignant que les faits mis en avant remontaient parfois à près de vingt ans.

La banque affirme avoir examiné ces dossiers à l'époque avec les autorités de régulation et rappelle avoir investi 7 milliards d'euros entre 2019 et 2025 pour renforcer ses dispositifs de contrôle.

Elle assure être aujourd'hui "une banque différente", mettant en avant ses bénéfices records enregistrés en 2025.