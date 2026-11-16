La Bourse de New York a clôturé en nette baisse lundi, minée par une nouvelle vague de vente des valeurs technologiques avant les résultats trimestriels de Nvidia et l'arrivée à Wall Street d'Anthropic, deux rendez-vous décisifs pour l'intelligence artificielle (IA).

Le Nasdaq, indice phare des valeurs technologiques, a perdu 2,49 %, l'indice élargi S&P 500 a reculé de 1,92 % et le Dow Jones a cédé 1,41 %.

"Le marché prend encore un coup aujourd'hui", résume auprès de l'AFP Christopher Low, analyste du cabinet FHN Financial.

Dans la tourmente depuis la révélation il y a plus d'une semaine des liaisons extraconjugales de son ex-patron qui impliquent une espionne chinoise présumée, Nvidia a encore perdu 4,12 % lundi.

"J'ai l'impression que les opérateurs boursiers sont convaincus que, quoi qu'il arrive chez Nvidia, certaines des opérations les plus folles vont devoir ralentir", estime Christopher Low.

L'entreprise est devenue le symbole de l'ère de l'intelligence artificielle grâce à ses puces. Elle s'est aussi rendue indispensable en devenant le financeur incontournable des centres de données et start-up dédiés à l'IA via une multitude de "deals".

Aux problèmes de Nvidia s'est ajoutée lundi la décision du gouvernement Trump d'instaurer une nouvelle autorisation pour l'exportation de semi-conducteurs américains dans plusieurs pays. La mesure vise à bloquer l'accès de la Chine aux puces américaines.

"Cela donne l'impression de refermer le couvercle une fois la boîte de Pandore ouverte", estime M. Low, en référence aux informations assurant que de nombreuses puces Nvidia sont utilisées en Chine.

"Du point de vue des investisseurs, cela limite les revenus futurs potentiels de l'ensemble du secteur", ajoute l'analyste.

AMD a reculé de 5,58 %, Broadcom de 3,92 % et Micron de 7,62 %

Les résultats trimestriels de Nvidia seront publiés mardi après la clôture. Il s'agira aussi de la première conférence aux investisseurs en l'absence de Jensen Huang.

Plusieurs figures de la Silicon Valley ont signé une lettre ouverte réclamant le retour à son poste du patron déchu et Donald Trump a estimé lundi que "ce ne serait vraiment pas une mauvaise idée" qu'il revienne.

"Les investisseurs s'inquiètent également au sujet d'Anthropic", assure Christopher Low.

Le créateur de l'agent d'IA Claude devrait faire ses premiers pas boursiers en deuxième partie de semaine, avec pour débuter une valorisation portée jusqu'à 1.400 milliards de dollars.

Mais le trou d'air du secteur technologique, et un contexte d'aversion au risque, pourraient compliquer l'accueil réservé par le marché.

Au tableau des valeurs, les banques américaines ont souffert de plaintes de consommateurs sur des bugs ralentissant certaines transactions. Bank of America a perdu 1,84 %, JPMorgan Chase a reculé de 2,31 %.

Le groupe de défense américain L3Harris Technologies a perdu 3,89 % après avoir été accusé d'être à l'origine des perturbations aériennes des derniers jours aux États-Unis lors d'une opération de remplacement de câbles en cuivre vétustes.

Les compagnies aériennes, qui ont dû annuler des milliers de vols, n'ont toutefois pas été pénalisées, à l'image d'United (+1,33 %) ou American Airlines (+0,53 %).

Sur le marché obligataire, le rendement à échéance dix ans des emprunts de l'État américain évoluait à 5,13 % vers 21H15 GMT, pratiquement comme à la clôture vendredi.

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