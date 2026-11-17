La quatrième édition de la French Tech Night se tiendra aujourd’hui à Besançon. Organisée par La French Tech Bourgogne-Franche-Comté, cette rencontre réunira entrepreneurs, investisseurs, entreprises, chercheurs et acteurs publics. Les visiteurs pourront découvrir les innovations de 21 exposants, dont six de la Côte-d’Or, lors d’un showroom programmé de 17h30 à 19h15.



Quatre exposants dijonnais au rendez-vous

Quatre entreprises dijonnaises seront au rendez-vous. BWA fera découvrir Astro, son robot humanoïde, ainsi que ses assistants d’intelligence artificielle et ses applications connectées aux données des entreprises. Les démonstrations permettront d'aborder les possibilités d'utilisation de ces outils dans les activités professionnelles.

De son côté, MODULOPI proposera plusieurs démonstrations autour de l'acquisition de données structurées et du Data as a Service. Les visiteurs pourront découvrir comment extraire des connaissances contenues dans les documents, notamment pour les gestionnaires de réseaux.

Intellectuality présentera Patrimind, un agent d'intelligence artificielle destiné aux professionnels de la gestion de patrimoine. L’entreprise mettra en avant la structuration des informations et l'analyse de dossiers, avec une attention particulière accordée à la traçabilité des sources.

Enfin, la startup Hilajo fera découvrir son approche du recrutement. Sur tablette, elle présente un portfolio de candidats ainsi que son approche du rapprochement entre les profils en quête d’emploi et les besoins des entreprises, en tenant compte des postes, de la culture des organisations et de la personnalité des équipes.





Deux autres entreprises côte-d’oriennes à découvrir

Basée à Fontaine-lès-Dijon, Gencior exposera BatiSearch, une solution destinée aux professionnels du bâtiment. Elle permet de retrouver plus facilement les informations dispersées dans les documents des projets de construction, notamment les versions validées et les décisions prises.

BeeWii, implantée à Mirebeau-sur-Bèze, mettra en avant Xolo, une brique open source conçue pour contrôler les échanges entre les utilisateurs et les modèles d'intelligence artificielle. Un chat interactif illustre notamment la possibilité de bloquer la transmission d'informations sensibles vers des services externes non autorisés.







