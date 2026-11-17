Le préfet de Saône-et-Loire était accompagné notamment de Louis de Chantérac, directeur des relations territoriales Sud et Est du groupe Carrefour, et de Daniel Boussit, directeur départemental de l'emploi, du travail et des solidarités.

Près de 900 magasins approvisionnés depuis le Mâconnais

Derrière les rayons des magasins, une organisation logistique importante est à l'œuvre. Sur ses 26 000 m², la plateforme emploie 307 salariés qui assurent la réception, le stockage, la préparation et l'expédition des marchandises. Le site approvisionne près de 900 magasins répartis dans une vingtaine de départements. Chaque jour, les équipes traitent plus de 80 000 colis de produits frais et plus de 20 000 colis de fruits et légumes. Un volume important qui nécessite une organisation précise et le respect permanent de la chaîne du froid.

La qualité des produits au cœur des échanges

Au cours de sa visite, le préfet a pu découvrir les différentes activités du site et discuter avec les salariés de leurs métiers. Les échanges ont notamment porté sur les contraintes de la logistique alimentaire, la sécurisation des approvisionnements et la conservation des produits tout au long de leur parcours.

Avec ses effectifs et les volumes de marchandises traités quotidiennement, cette plateforme constitue un maillon important de l'activité économique du Mâconnais et de l'approvisionnement des magasins dans plusieurs départements.



