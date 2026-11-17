Ces ensembles mécaniques, sur lesquels sont fixés les essieux et les roues, jouent un rôle essentiel dans le fonctionnement d'un train. Ils assurent notamment le contact entre les rames et les rails. Pour le TGV M, leur fabrication a été confiée au site du Creusot, seul établissement chargé de produire ces équipements pour cette nouvelle génération de trains.

Des métiers et un savoir-faire industriel

Derrière la fabrication de ces pièces se trouve le travail de nombreux salariés. Soudure, usinage, assemblage et contrôles : plusieurs étapes sont nécessaires pour produire ces équipements avec précision. Ce travail mobilise des compétences techniques et un savoir-faire transmis et développé au sein des ateliers.

Un TGV plus économe en énergie

Le TGV M représente la quatrième génération de trains à grande vitesse de la SNCF. Il doit notamment assurer des liaisons entre Paris, Lyon et Marseille. Ce nouveau modèle pourra accueillir jusqu'à 20 % de passagers supplémentaires par rapport aux générations précédentes, tout en consommant 20 % d'énergie en moins.

La contribution de onze sites français d'Alstom

Au total, onze sites français du groupe Alstom ont participé à la réalisation du TGV M. Avec la fabrication des bogies, l'usine du Creusot occupe une place particulière dans ce projet industriel. Une activité qui témoigne de l'importance du bassin industriel creusotin dans la filière ferroviaire française.



