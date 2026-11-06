Bar-le-Duc : la Foire d’automne revient le 8 novembre

Cette manifestation populaire, qui anime depuis plusieurs années la vie barisienne, réunira de nombreux exposants et attirera badauds comme chineurs en quête de bonnes affaires. Les visiteurs pourront parcourir des stands consacrés au prêt-à-porter, à la maroquinerie, à la décoration, à l’équipement de la maison, aux bijoux et accessoires, ainsi qu’aux produits alimentaires et gourmandises. Ouverte de 8h00 à 18h00, la foire promet une journée commerciale et conviviale au centre de la cité meusienne.

Cette édition devrait également contribuer à soutenir l’activité des commerçants et des exposants présents, en attirant des visiteurs dans les rues du centre-ville. Pour les professionnels locaux, la foire constitue une occasion de présenter leurs produits, de développer leur clientèle et de générer des ventes à l’approche des fêtes de fin d’année. Elle participe ainsi à l’animation commerciale de Bar-le-Duc et à la fréquentation de ses commerces de proximité.