Lancé en février 2026, un appel à projets destiné notamment à ces organismes permet de soutenir des études et des travaux, avec une date limite de candidature fixée au 31 octobre 2026.

Cette démarche vise à intégrer les enjeux climatiques dans la rénovation du parc social. Pour l’OPH de la Meuse, ces dispositifs représentent une possibilité de financer des interventions sur les espaces extérieurs, tout en anticipant les effets des épisodes de sécheresse et des fortes pluies.

Des aménagements pour limiter le ruissellement

Les projets éligibles concernent notamment la désimperméabilisation des sols, l’infiltration des eaux pluviales, la végétalisation des espaces extérieurs et la récupération de l’eau de pluie. Concrètement, les bailleurs peuvent envisager de transformer des parkings et des surfaces bétonnées ou de créer des espaces végétalisés au sein de leurs résidences.

Ces travaux peuvent contribuer à limiter le ruissellement et à réduire la pression sur les réseaux d’assainissement. La récupération des eaux pluviales peut également favoriser une utilisation plus raisonnée de la ressource. L’accès aux aides constitue donc un enjeu financier pour les organismes HLM.

Les bailleurs sociaux face aux enjeux climatiques

À l’échelle nationale, les agences de l’eau et l’Union sociale pour l’habitat renforcent leur coopération pour développer la gestion durable de l’eau et la renaturation des espaces résidentiels. L’objectif est d’intégrer ces solutions dès la conception des opérations immobilières afin de mieux maîtriser les coûts et de faciliter la mobilisation des financements disponibles.

Pour les territoires meusiens, ces aménagements peuvent aussi améliorer le confort des habitants pendant les périodes de chaleur et renforcer l’adaptation des résidences aux évolutions climatiques.