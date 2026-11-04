Dans le cadre des Journées des vivants, prévues du 5 au 8 novembre 2026, le Jardin de l’Arquebuse propose plusieurs rendez-vous associant sciences, art et participation collective.

Cette programmation, dédiée à la découverte des liens entre les humains et la nature, fait écho à l’exposition temporaire « VIVANTS ! Une aventure collective » présentée au Jardin.





La biodiversité au fil des animations

Le programme débutera le jeudi 5 novembre avec l’exposition de plein air « Des vivants dans les vignes ». Réalisée en partenariat avec la Chaire UNESCO Culture et Traditions Vitivinicoles de l’Université Bourgogne Europe, elle sera installée le long des allées du Jardin. Composée de douze panneaux, elle présentera les différentes formes de vie qui interagissent avec la vigne et le vin.

Le samedi 7 novembre, deux rendez-vous se succéderont dans l’arboretum. De 14 h 30 à 16 h, la compagnie Corps & Graphies proposera le spectacle participatif « VIVANT-ES, dansons comme des bêtes ! ». Le public sera invité à découvrir un « Muséum d’Histoires PAS Naturelles », construit autour des idées reçues sur les animaux et la nature.

À partir de 16 h, un atelier intitulé « Nos idées reçues sur le VIVANT » permettra de prolonger cette expérience. Les participants pourront échanger avec les artistes de la compagnie Corps & Graphies et l’équipe du Jardin de l’Arquebuse.

La programmation se terminera le dimanche 8 novembre avec une visite chantée de l’exposition « VIVANTS ! Une aventure collective ». De 15 h à 16 h 30, cette découverte en chansons associera approche scientifique et expression artistique pour explorer les interactions qui façonnent le monde vivant.























