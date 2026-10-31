Un centre Homebox ouvre ses portes à Béthune

Fidèle à ses engagements en matière de développement urbain durable, HOMEBOX privilégie la réhabilitation de sites existants. À Béthune, l'enseigne redonne vie à l'ancien site historique de la Fosse 9 de la mine d'Annequin. Ancien charbonnage du bassin minier, il produisait au début du XXe siècle, jusqu’à 700 tonnes de charbon et a été fermé en 1964. L’implantation d’HOMEBOX est au cœur du bassin minier du Nord-Pas-de-Calais, territoire classé par l’UNESCO. Sur une surface dédiée de 2 500 m², le centre propose désormais 310 box modulables et sécurisés.

Stockage sur-mesure pour particuliers et professionnels

Le centre répond à des usages variés afin d'accompagner aussi bien l'agglomération béthunoise que les acteurs économiques régionaux et nationaux. Pour les particuliers, le site offre des espaces parfaitement adaptés à tous les moments clés de leur vie, qu'il s'agisse de gérer un déménagement, de réaliser des travaux ou simplement d'avoir besoin d'espace supplémentaire au quotidien. Les professionnels, tels que les artisans, commerciaux, techniciens ou PME, bénéficient quant à eux de services clés en main comprenant la réception de colis et de palettes, ainsi que des espaces modulables pour le stockage de leur matériel ou de leurs marchandises. Pour répondre à l'ensemble de leurs besoins d'activité, une offre complémentaire de location de bureaux et de salles de réunion et de places de parking est également mise à leur disposition.

Accueil et service client personnalisé

Enfin, Carole, responsable adjointe du centre, assure un accueil personnalisé et un accompagnement de proximité sur mesure pour guider chaque client dans le choix de sa solution de stockage. En plus des horaires d’accueil, particuliers et professionnels peuvent accéder librement à leurs box tous les jours de la semaine de 6h à 22h. Cette première implantation dans le secteur béthunois marque une nouvelle étape dans le développement de l'enseigne dans la région.