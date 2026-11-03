Le centre Auto Ethic Plus de Maxéville rejoint le réseau Point S

Renforcement de la proximité en Meurthe-et-Moselle pour le réseau Point S ! Le centre Auto Ethic Plus de la rue Lafayette à Maxéville vient d’intégrer le réseau de centres auto indépendants (3 150 adhérents et 7 244 points de vente dans 54 pays, Point S emploie 33 500 collaborateurs à travers le monde).

Créé et dirigé par Mariam Melikian et Varazdat Zakaryan, ce garage est actif depuis six ans comme établissement indépendant. L’adhésion au réseau Point S permet à l’établissement de booster son développement.

«Nos clients nous faisaient confiance et appréciaient notre réactivité mais ils recherchaient également les garanties apportées par une enseigne reconnue», assure Mariam Melikian.

«Ils souhaitaient pouvoir réaliser l’ensemble de leurs opérations dans un garage agréé qu’ils connaissaient déjà. Point S nous a permis de franchir une nouvelle étape dans notre développement».

Le choix du réseau semble s’être imposé presque naturellement pour le duo à la tête de l’établissement de Maxéville.

«Les deux dirigeants souhaitaient poursuivre leur professionnalisation tout en conservant leur proximité avec les automobilistes. Ils ont privilégié l’accompagnement et la notoriété de l’enseigne», explique le réseau de centres auto indépendants.

Le centre de Maxéville dispose de six baies d’intervention et prend en charge tous les types de véhicules. Il réalise l’ensemble des opérations d’entretien et de réparation mécanique.

Partenaires pour des prestations ciblées

Quatre professionnels composent l’équipe : un mécanicien spécialisé dans les travaux lourds, un mécanicien dédié aux interventions intermédiaires, un mécanicien en charge des opérations d’entretien courant (freinage, pneumatiques et révisions). Un chef d’atelier supervise l’activité et intervient sur l’ensemble des prestations.

L’accueil de la clientèle, la gestion administrative, les commandes de pièces et le suivi des dossiers sont assurés par Mariam Melikian.

Pour certaines prestations spécialisées, notamment le vitrage, la carrosserie ou l’électronique, Auto Ethic Plus s’appuie sur un réseau de partenaires de confiance afin d’apporter une solution complète à la clientèle.

À noter que le garage bénéficie du fait de sa situation géographique, à cinq minutes d’une sortie d’autoroute, du service d’assistance et de remorquage Adel.