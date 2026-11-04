«Ce matin, dans cette salle, en quelque sorte, nous avons deux présidents de l'Association internationale villes et ports», a lancé Bruno Delsalle, directeur général coordination gouvernance et réseau adhérents de l'association, devant près de 400 participants de 40 nationalités. Président de l'AIVP depuis 2021, Édouard Philippe cède la place à Olga Farman, PDG du port de Québec, élue la veille par le conseil d'administration. Ce passage de témoin explique le choix de Dunkerque : «On essaie d'organiser la conférence, qui marque cette année un changement de présidence, dans le pays du président sortant», précise Bruno Delsalle. Après New York en 2025, la conférence mondiale revient en France pour la première fois depuis 2012, quand Nantes-Saint-Nazaire l'avaient accueillie.

Le Havre et Dunkerque, «une fraternité profonde»

Dans sa keynote «Villes portuaires : bâtir un avenir commun», Édouard Philippe a d’abord cité Vauban, en 1683, parlant de Dunkerque : «Ce port et son entrée me paraissent une des plus belles choses du monde et la plus commode». Puis il a rappelé ce qui lie sa ville à Dunkerque, toutes deux détruites et reconstruites : «Entre Le Havre et Dunkerque, il y a une rivalité portuaire ancienne, mais il y a aussi une fraternité profonde». Deux villes unies par «cette nécessité de se réinventer» dans un monde qui se transforme «très, très vite». Il a ensuite détaillé cinq bouleversements qui imposent de trouver des solutions (voir encadré).

Dunkerque, vitrine mondiale de la coopération ville-port

Patrice Vergriete, président de la Communauté urbaine de Dunkerque, a rappelé d'où revient le territoire. En 2013, la commune était l'agglomération française qui perdait le plus d'habitants : «Champion de France de la démographie négative, c'était notre titre». Les acteurs locaux ont alors choisi de rester industriels, en tournant le dos au modèle «pollution contre emploi» pour miser sur la décarbonation : production d'électricité, eau, chaleur.

Autorités portuaires, Communauté urbaine, Chambre de commerce, industriels : «Nous sommes tous alliés depuis douze ans autour d'une même feuille de route de transition écologique et énergétique». Une stratégie déclinée dans les politiques publiques, avec la gratuité des bus pour tous et une fréquentation du transport collectif triplée depuis 2018. Fruit de cette stratégie, selon lui : le territoire est en train d'accueillir actuellement plus de 100 milliards d'euros d'investissements sur son territoire et 20 000 emplois. Un territoire «soudé, qui regarde dans une direction commune», résume Bruno Delsalle, pour qui le Dunkerquois est «un exemple très intéressant à venir voir sur place» pour les 190 membres de l'AIVP.

Fondée en 1988 par Lorient, Saint-Nazaire, Le Havre et Dunkerque, l'association vit ici un «retour aux sources», a souligné Olga Farman. Les travaux durent jusqu'au 6 novembre. La prochaine édition est annoncée à Busan, en Corée du Sud.