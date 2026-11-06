Au lieu-dit Bois d’Hourges à Thennes, à 15 km au sud-ouest d'Amiens, le projet prévoit l’installation d’un parc agrivoltaïque sur une parcelle agricole en friche depuis plusieurs années. Il a été conçu pour associer production d’électricité renouvelable et reprise d’une activité agricole grâce au pâturage ovin. Sur le même site d'une superficie d'environ 15 hectares, un parc de panneaux photovoltaïques d'une puissance prévisionnelle de 11,4 Mwc, devrait produire environ 14 400 MWh d’électricité renouvelable chaque année, soit l’équivalent de la consommation de près de 3 100 foyers. Pour l'activité agricole : un troupeau de moutons Charmois appartenant à Ulrik Maquigny, éleveur local, a été sélectionné en lien avec la Chambre d’agriculture.

Une mise en service annoncée en 2032

La demande de permis de construire a été déposée au cours de ce mois d'octobre. La mise en service du parc est à ce stade estimée en 2032. Cette entrée au capital de Thennes Energies intervient à ce moment clé de demande de permis de construire. Elle permettra à la SEM Energies Hauts-de-France de suivre directement le développement du projet et de participer à sa gouvernance. La SEM Energies Hauts-de-France est effectivement un outil d’investissement régional qui accompagne le déploiement des énergies renouvelables dans la région. Son ambition : «Mettre l’énergie au service des territoires et contribuer concrètement à la stratégie régionale de transition énergétique». Son président Frédéric Motte précise : «La transition énergétique ne peut réussir que si elle se construit avec les territoires. En prenant part au projet agrivoltaïque de Thennes, la SEM Energies Hauts-de-France joue pleinement son rôle : faire le lien entre ambition régionale, acteurs locaux et porteurs de projets pour transformer la transition énergétique en réalisations concrètes».

Les bases pour des nouveaux projets

Renaud Chevallaz-Perrier, le président de BayWa r.e. France, ajoute à son tour : «Au-delà de Thennes, cette première collaboration pose les bases d’un partenariat de long terme pour développer ensemble de nouveaux projets d’énergies renouvelables dans les Hauts-de-France». Pour sa part, BayWa r.e. conçoit, développe et construit des parcs éoliens, solaires et des systèmes de stockage par batterie. L'entreprise en assure aussi l’exploitation, la maintenance et la commercialisation de l’énergie. BayWa r.e. a mis en service plus de 6 GW d’énergies renouvelables. Active en France depuis 2005, BayWa r.e. a déjà installé 530 MW éoliens et solaires et assure la gestion de 1,6 GW d’actifs renouvelables.