Emmanuel Vandamme se présente comme un entrepreneur social du numérique, investi depuis plusieurs décennies dans différentes structures orientées «projets collectifs». Il emploie actuellement une grande partie de son temps à l’accompagnement et à la réflexion autour de la gouvernance numérique au travers des Assembleurs, une Société Coopérative d'Intérêt Collectif (SCIC) qu’il a fondé en 2020. Ils trouvent leurs origines dans la politique publique en faveur des hubs numériques inclusifs, lancée par l’Etat il y a plus de six ans et poursuivie jusqu’en 2025. La coopérative a par la suite été appelée à redéfinir son prisme d’actions, faute de reconduction des financements précédemment alloués à l’inclusion numérique.

Récemment, Les Assembleurs se sont vus offrir un accompagnement collectif auprès de douze acteurs associatifs du Pas-de-Calais, en addition à la dizaine auprès desquels ils se trouvaient déjà impliqués au niveau régional : «Des personnes sont venues à nous pour être accompagnées et nous avons ainsi été notifiés directement. Il existe actuellement peu d’acteurs permettant d’allier bagage technique et connaissance réelle des acteurs de l’ESS, avec une orientation sur les usages comprenant les réflexions de stratégie, de gouvernance et de montée en compétences des organisations et des personnes».

«Débattre des choix plutôt que de les reléguer à des profils techniques»

La démarche se fixe pour objectif d’élargir la discussion initiale autour des usages souhaités de l’IA (voir encadré), pour approfondir les enjeux de gouvernance numérique responsable. Les organisations gagneront en effet à leur accorder une plus grande importance dès à présent, gage de l’investissement sur leur autonomie numérique actuelle et future. Loin néanmoins de se faire prescripteur de solutions, la SCIC souhaite amener les instances dirigeantes de ces structures à débattre des choix plutôt que de les reléguer, comme ce fut le cas fréquemment, à des profils uniquement techniques. Les Assembleurs mettent ainsi en avant deux pendants à cette autonomie qui se doit d’être façonnée collectivement ; le premier, celui d’un choix libre et éclairé des solutions IA au regard de l’appropriation des données, et le second, consistant à également placer ce choix à la lumière d’une logique économique responsable. Ils permettraient conjointement de laisser à la main de l’organisation la possibilité de choisir une utilisation de l’IA qui lui ressemble, tout en assumant une dimension politique du numérique grâce à la mise en avant de solutions plus respectueuses, notamment celles étant soumises au droit européen.

La récompense à ces efforts : une gouvernance limitant les risques d’intrusion possibles dans les systèmes d’information, mais permettant aussi d’écarter les acteurs présentant un danger en matière d’ingérence, néfaste pour notre démocratie (...) et/ou s’accaparant la valeur produite. La démarche générale vise, selon Emmanuel Vandamme, à «accompagner les acteurs d’intérêt général pour que ces derniers ne soient ni passifs, ni mis au service des outils».

«L’IA a remis le sujet de la gouvernance numérique responsable à l’agenda : beaucoup de structures se rendent compte du caractère politique des décisions prises»

Afin de concrétiser leur engagement, les Assembleurs ont récemment complété leur arsenal en devenant sociétaires de LaSuite.coop, logiciel open-source proposant une alternative à Google Workspace ou Microsoft 365. Cet outil se fait déclinaison de la suite bureautique La Suite, mise en place par la Direction interministérielle du numérique (DINUM) pour les fonctionnaires d’État, et s’adresse aux associations, coopératives, collectivités de moins de 5 000 habitants et entreprises de l’ESS. Sa dernière levée de fonds auprès des particuliers s’est élevée à 300 000 euros, et LaSuite.coop propose depuis de nombreuses instances parmi celles habituellement plébiscitées par les utilisateurs (visio, chat, tableur, gestionnaire de mots de passe…). Cette suite d’outils numériques, conforme au RGPD, est hébergée en Europe, et se fonde sur des logiciels libres au design ergonomique.

Un contexte pluriel

Si les réductions budgétaires avaient initialement contraint la SCIC à faire évoluer son offre, Emmanuel Vandamme estime que la nouvelle trajectoire est «plutôt positive», avec le regain d’intérêt pour la gouvernance numérique dans le sillon de l’accélération de l’intelligence artificielle : «L’IA a remis le sujet de la gouvernance numérique responsable à l’agenda : beaucoup de structures se rendent compte du caractère politique des décisions prises». Face aux évolutions rapides de l’intelligence artificielle, le fondateur des Assembleurs préconise de rester attentif aux nouveaux enjeux qui d’ores et déjà se profilent, conséquents aux transformations profondes des organisations qui interviennent, de plus, dans un contexte de baisse des budgets et de flou politique à l’approche des élections.

Résolus néanmoins à poursuivre leur engagement en faveur d’une gouvernance numérique responsable, les Assembleurs participeront prochainement à la rencontre prévue par la Chambre Régionale de l’Economie Sociale et Solidaire Hauts-de-France (CRESS) sur cette thématique, et organiseront en décembre une formation à destination de six des acteurs du Pas-de-Calais.