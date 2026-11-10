La sortie des énergies fossiles, sujet hautement inflammable lors des réunions sur le climat, est revenue sur le devant de la scène à la COP31 où l'hôte turc tente de pousser un objectif plus consensuel sur l'électrification tout en célébrant la découverte de nouveaux gisements pétroliers.

Le Brésil, qui présidait la COP30 l'an dernier, a officiellement présenté mardi à Antalya sa "feuille de route" destinée à encourager les pays à sortir des énergies fossiles, sorte de boîte à outils pour les pays souhaitant s'engager dans cette voie.

"Nous devons passer de la discussion sur la transition à son organisation, son financement et sa mise en œuvre", a pressé le secrétaire général de l'ONU António Guterres.

"Une transition accélérée vers l'abandon des combustibles fossiles est essentielle pour limiter le dépassement du seuil de 1,5°C de réchauffement planétaire et pour bâtir des économies plus propres, plus sûres et moins exposées aux chocs", a-t-il dit.

Contournement

Près de 200 pays s'étaient engagés lors de la COP28 de Dubaï en 2023 à amorcer leur transition hors des énergies fossiles. Mais le sujet stagne depuis, toute mention du pétrole, du charbon ou de gaz fossile se heurtant à l'opposition de pays producteurs.

La COP30 s'était ainsi conclue par un accord ne les mentionnant pas explicitement.

L'utilisation des énergies fossiles est la principale responsable du réchauffement climatique d'origine humaine. Les émissions issues de leur combustion devraient baisser de 0,4 % cette année, selon l'étude de référence du "Global Carbon Budget" parue mardi, mais les scientifiques soulignent que ce recul, lié notamment à l'effet du conflit en Iran, reste insuffisant pour atteindre les objectifs climatiques mondiaux.

Peut-être pour contourner cette question délicate des fossiles, la présidence turque de la COP31 a choisi de prendre la délicate question de la transition énergétique par un autre versant.

Elle souhaite rallier les pays autour d'un objectif visant à porter la part de l'électricité dans la demande finale d'énergie d'un peu plus de 20% aujourd'hui à 35% d'ici à 2035.

La Turquie a dévoilé le texte, à la formulation très prudente, qu'elle entend proposer à la signature des pays. Des représentants de la Norvège, de l'Allemagne, du Pakistan ou de l'Ethiopie ont signalé mardi leur intérêt.

"Cet engagement représente un objectif mondial", c'est-à-dire que chaque pays n'aurait pas individuellement besoin d'atteindre les 35%, pose le document.

"Les trajectoires et les rythmes d’électrification - incluant le recours à une électricité propre et à des technologies adaptées - varieront en fonction des points de départ, des situations nationales et des réalités propres à chaque région", suggère-t-il.

Le commissaire européen au climat Wopke Hoekstra a jugé mardi, depuis Bruxelles, qu'il était possible de "faire de l'électrification le sujet central" de cette COP31. Mais "plus cette électrification repose sur une énergie propre, mieux c'est", a insisté le responsable néerlandais.

Propre?

Lors de la présentation de l'initiative turque, la ministre britannique du Climat a martelé l'expression "électrification propre".

C'est désormais l'un des enjeux de la COP: les engagements préciseront-ils que l'électricité doit provenir d'une source "propre" et non du charbon, dont la Turquie est toujours friande? Ces promesses resteront-elles volontaires ou vont-elles se ménager un chemin jusqu'à une décision de la COP, obtenue par consensus?

L'UE ne s'attend pas à une révolution sur le front du climat cette année. "Les attentes sont faibles. C'est simplement le reflet de la réalité" géopolitique, a prévenu Wopke Hoekstra.

Evoquant les énergies fossiles, le Ghanéen Antwi-Boasiako Amoah, qui préside le Groupe africain des négociateurs, a souligné: "Nous avons aussi le droit de nous développer, nous ne pouvons pas laisser ces actifs inutilisés."

Adao Soares Barbosa, qui préside le bloc des Pays les moins avancés, remarque de son côté qu'il serait "très difficile" pour les nations les plus pauvres de se convertir aux énergies propres sans une aide financière importante.

Le président turc Recep Tayyip Erdogan, attendu mercredi à la COP31 pour le premier jour du sommet des chefs d'Etat et de gouvernement, s'est en tout cas réjoui lundi soir de la découverte de nouveaux gisements pétroliers en Turquie.

Ces deux gisements recèlent un "potentiel de 135 millions de barils" de brut, a-t-il annoncé sur X.