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Tribune libre
Édito

Quand l’entreprise recrute l’IA

Au cours de ces deux dernières années 2025/2026, l’intelligence artificielle était sur toutes les bouches et de tous les sujets d’interrogation. Fin 2026 pour le monde économique, l’heure est à savoir quelle place et quel rôle prend-elle dans l’organisation et la performance des entreprises françaises ?

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© Getty Images - Mariia Vitkovska

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Par Benoît Maleplate
La Gazette Picardie
Publié le 29 octobre 2026 - Mis à jour le 29 octobre 2026
<p>La Banque de France en a fait l’objet d’une enquête * : «<em>L’IA s’installe et se diffuse rapidement, mais les gains de productivités sont encore limités</em>», peut-on résumer. Il faut dissocier l’IA générative et l’IA non générative. Cette dernière, également appelée IA prédictive ou IA classique, analyse des données existantes pour les classer, les détecter ou faire des prédictions sans créer de contenu original.</p><blockquote>67% des entreprises de 20 salariés et plus utilisent l’IA générative</blockquote><p>C’est la branche la moins répandue, utilisée par un tiers des entreprises de .

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