Quand l’entreprise recrute l’IA

Entreprises
Femme entrepreneure : en 2026, c'est encore un parcours du combattant
29/10/2026 Virginie Kubatko
Compiègne (60)
Au cours de ces deux dernières années 2025/2026, l’intelligence artificielle était sur toutes les bouches et de tous les sujets d’interrogation. Fin 2026 pour le monde économique, l’heure est à savoir quelle place et quel rôle prend-elle dans l’organisation et la performance des entreprises françaises ?
© Getty Images - Mariia Vitkovska
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Entreprises
29/10/2026 Virginie Kubatko
Compiègne (60)
Entreprises
29/10/2026 Virginie Kubatko
Compiègne (60)
Consultez la fiche détaillée du département Somme : données démographiques, organisation territoriale et services disponibili à l’échelle départementale.Consulter la fiche du département