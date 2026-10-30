La Maison Albert Bichot marquera ses 150 ans d’engagement auprès de la Vente des Vins des Hospices de Beaune avec une offre particulière. Pour cette 166e édition, elle proposera à l’achat aux enchères des grands formats de la cuvée Beaune 1er Cru des Dames Hospitalières, présentés dans des caisses en bois collector gravées et signées.





Une cuvée historique en grands formats

Traditionnellement, la cuvée des Dames Hospitalières ouvre les enchères de cette vente de charité. Son nom fait référence aux religieuses qui soignaient les malades depuis la création des Hospices de Beaune, en 1443.

Ce vin provient de trois climats de Beaune Premier Cru : Les Bressandes, Les Teurons et le Clos de la Mignotte. Leurs caractéristiques contribuent à la finesse, à la densité et à la structure tannique de la cuvée.

Pour la première fois, Albert Bichot proposera un magnum ou un jéroboam du millésime 2026, à l’unité. Chaque bouteille sera présentée dans une caisse en bois gravée aux armoiries des Hospices de Beaune et de la Maison. Les caisses porteront les signatures de Ludivine Griveau, régisseur du Domaine des Hospices de Beaune, et d’Albéric Bichot, président de la Maison.





Un engagement depuis 1876

La Maison Albert Bichot a participé pour la première fois à la Vente des Vins des Hospices de Beaune en 1876. Un siècle et demi plus tard, elle poursuit son soutien à l’institution beaunoise. Elle en est le premier acheteur depuis plus de 25 ans.

Depuis 2009, le site hospicesbeaune.com, développé par Albert Bichot, permet aux amateurs du monde entier de participer aux enchères, avec la possibilité d’acheter aussi bien une bouteille qu’un fût complet.



