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Et si financer son projet de création d'entreprise n'était pas un frein ?

Créer son entreprise demande avant tout des fonds financiers. Et le manque de financement peut représenter un réel handicap dans le lancement d'un projet. Mais la Région Hauts-de-France possède de nombreux réseaux dynamiques d'aide.

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Les prêts d'honneur sont largement utilisés. © GoodPics - adobestock

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 30 octobre 2026 - Mis à jour le 30 octobre 2026
<p>Aujourd'hui, de très nombreuses aides financières existent dans la région pour lancer son entreprise - que ce soit une création ou une reprise -&nbsp; et ce au sein d'un réseau d'acteurs soudés et ancrés dans les réalités économiques locales. Peu importe le secteur d'activité, la taille de l'entreprise, le profil de l'entrepreneur, la région entend garder un tissu économique dynamique en donnant la chance à tous. D'ailleurs, en 2026, les besoins en accompagnement sont plus importants que jamais.</p><p>Et dans cette multitude d'aides financières, celles les plus utilisées pour créer son entr.

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