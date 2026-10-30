Entreprises
Défaillances d'entreprises : le Nord et le Pas-de-Calais parmi les plus exposés
30/10/2026 Marine Tesse
Pas-de-Calais (62)
Créer son entreprise demande avant tout des fonds financiers. Et le manque de financement peut représenter un réel handicap dans le lancement d'un projet. Mais la Région Hauts-de-France possède de nombreux réseaux dynamiques d'aide.
Les prêts d'honneur sont largement utilisés. © GoodPics - adobestock
La lecture de cet article est réservée aux abonnés
Déjà abonné ? Je me connecte
Entreprises
30/10/2026 Marine Tesse
Pas-de-Calais (62)
Entreprises
15/09/2026 Chloé Guerout
Seine-Maritime (76)
Retrouvez la fiche complète de la commune de Beauvais avec sa localisation, sa population et les coordonnées de la mairie et des services de proximité.Découvrir la commune