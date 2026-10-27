Pour assurer le bon fonctionnement des trains, leur entretien joue un rôle essentiel. À Montigny-lès-Metz, un nouveau centre de maintenance vient renforcer les infrastructures ferroviaires du territoire. Exploité par SNCF Voyageurs, le site est destiné à assurer l’entretien des trains Fluo et à accompagner le développement des déplacements entre la Lorraine et le Luxembourg. L’équipement a été inauguré le 21 octobre dernier en présence de Franck Leroy, président de la Région Grand Est, de Yuriko Backes, ministre luxembourgeoise de la Mobilité et des Travaux publics, et de Jean Castex, président-directeur général du groupe SNCF.

Un investissement pour renforcer le réseau ferroviaire

Installé sur près de 12 hectares, à proximité de la gare de Metz, le centre a été aménagé sur une ancienne friche ferroviaire. Il constitue le plus important équipement de maintenance financé par la Région Grand Est. Le coût global prévisionnel actualisé du projet atteint 124 millions d’euros, dont 10 millions consacrés au raccordement ferroviaire. La Région assure ce financement, tandis que le Grand-Duché de Luxembourg apporte 50 millions d’euros supplémentaires.

«Le centre de Montigny-lès-Metz est bien plus qu’une infrastructure ferroviaire : il démontre que les grands défis de mobilité se relèvent ensemble. Grâce à des investissements concrets, une vision partagée et une coopération transfrontalière ambitieuse, le Luxembourg et la Région Grand Est construisent une mobilité plus fiable, plus durable et mieux adaptée aux besoins de demain», souligne Yuriko Backes, ministre de la Mobilité et des Travaux publics.

Une pleine capacité attendue pour décembre 2026

Mis en service à la fin du mois d’avril 2026, le centre poursuit progressivement son activité. Il sera ainsi pleinement opérationnel pour le service annuel 2027. Avec ce centre, la Région Grand Est et le Luxembourg renforcent leurs moyens d’action sur le sillon lorrain. Un investissement qui s’inscrit dans la durée, alors que les besoins de déplacement entre les deux territoires continuent de placer le rail au cœur des enjeux de mobilité.