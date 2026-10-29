En bref

Stocker, transporter, et fabriquer des caisses en bois sur mesure pour les œuvres d'art, c'est le savoir-faire singulier de l'entreprise Cornu 1887, depuis plus de 100 ans. Rachetée il y a dix ans par Benoit Béguin, l'entreprise rayonne dans le monde entier par sa connaissance très précise du monde de l'art.