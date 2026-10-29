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Cornu 1887, le spécialiste du transport de l'art fabrique des caisses en bois sur mesure

Stocker, transporter, et fabriquer des caisses en bois sur mesure pour les œuvres d'art, c'est le savoir-faire singulier de l'entreprise Cornu 1887, depuis plus de 100 ans. Rachetée il y a dix ans par Benoit Béguin, l'entreprise rayonne dans le monde entier par sa connaissance très précise du monde de l'art.

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Par Virginie Kubatko
La Gazette Oise
Publié le 29 octobre 2026 - Mis à jour le 29 octobre 2026
<p>Layetier, c'est le savoir-faire de l'entreprise Cornu 1887, qui est un savoir faire d'antan, très particulier, celui d'être spécialiste dans la fabrication de coffres, de caisses, de boîtes et de malles en bois destinés au transport d'objets très fragiles. Si à l'origine, les fabrications de ces caisses en bois étaient prévues pour contenir des marchandises délicates (dentelles, chapeaux, robes), l'entreprise s'épanouit aujourd'hui dans le monde de l'art et du mobilier d'exception.&nbsp;</p><p>Détenue par la famille Cornu depuis sa création, l'entreprise a été rachetée il y a dix ans par Be.

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