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Un nouveau magasin Animalis est ouvert dans le centre-ville d'Amiens
29/10/2026 Benoît Maleplate
Amiens (80)
Stocker, transporter, et fabriquer des caisses en bois sur mesure pour les œuvres d'art, c'est le savoir-faire singulier de l'entreprise Cornu 1887, depuis plus de 100 ans. Rachetée il y a dix ans par Benoit Béguin, l'entreprise rayonne dans le monde entier par sa connaissance très précise du monde de l'art.
Benoit Béguin, dirigeant de Cornu 1887. © Eloise Le Névanic
Les caisses sont fabriquées à la main. © Éloïse Le Névanic
Les caisses sont sur mesure pour éviter la casse des œuvres d'art. © Éloïse Le Névanic
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Amiens (80)
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Nancy (54)
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