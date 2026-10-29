Salesky célèbre 80 ans d’activité et consolide sa présence à Mâcon

Créée en 1946 dans la Sarthe, Salesky poursuit son activité dans le transport et la distribution de denrées périssables. Son implantation mâconnaise, lancée en 2019, lui permet de desservir différents marchés grâce à la proximité des autoroutes A6 et A406. Ces liaisons facilitent les déplacements de marchandises entre les sites de production et les lieux de consommation.



Sur place, l’entreprise exploite un espace de stockage de 2 200 m² et fait travailler 90 personnes. Cette organisation répond aux besoins des professionnels de l’alimentation, qui doivent acheminer leurs produits dans des conditions de température adaptées. La présence de Salesky contribue ainsi à l’activité logistique de Mâconnais-Beaujolais Agglomération et au maintien d’emplois dans le secteur.

Des orientations vers une logistique moins carbonée

L’intégration au Groupe Mousset, engagée en 2022, a rapproché Salesky d’un acteur présent dans plusieurs segments du transport et de la logistique. L’entreprise poursuit depuis la modernisation de ses moyens, notamment avec des solutions numériques permettant de suivre les véhicules et les marchandises.



La réduction de l’impact environnemental constitue également un axe de travail. Salesky prévoit notamment de développer le recours aux poids lourds électriques et de renforcer les mesures destinées à améliorer la sécurité sur les routes. Ces orientations accompagnent l’évolution de ses activités et les enjeux de transition du transport de marchandises.



À l’échelle nationale, l’entreprise exploite six plateformes et réunit 500 collaborateurs. Son chiffre d’affaires s’est élevé à 62 millions d’euros en 2025. À Mâcon, son implantation participe à la chaîne d’approvisionnement alimentaire et aux activités économiques locales, dans un secteur où la maîtrise des délais et de la conservation des produits demeure essentielle.