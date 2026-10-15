Une nouvelle adresse gourmande ouvrira bientôt à Compiègne, rue des Pâtissiers. Le nom de la rue s'accorde parfaitement avec le concept de Maison Renard Sylvestre. Ce lieu réunira un salon de thé et un concept store. Le concept se base sur la pluralité de l'offre tournée vers la qualité et le local : thés, cafés et pâtisseries maison seront servies, et dans le même lieu, les clients trouveront également des produits d'épicerie fine, des spécialités artisanales, des objets de décoration, des bougies, des bijoux et des idées cadeaux.

Tenu par Florence Asselin, le concept s'ouvre par l'impulsion d'une envie entrepreneuriale. Après une vingtaine d’années dans le secteur bancaire, puis une expérience entrepreneuriale aux côtés de son époux, Florence Asselin concrétise un projet nourri de longue date : créer son propre commerce. L’acquisition d’un fonds de commerce au cœur de Compiègne lui permet de donner naissance à un lieu à son image «chaleureux, soigné et ouvert aux découvertes», comme est-il défini.

Quant au nom Maison Renard Sylvestre, il a été trouvé par une expérience personnelle de Florence Asselin. Alors qu’elle cherchait le nom de sa future boutique, la commerçante croise un renard. L’évidence s’impose : cet animal fait écho à la forêt de Compiègne et à la nature environnante. «Sylvestre», du latin silvestris, prolonge cette inspiration forestière. «Ensemble, ces mots dessinent un univers élégant, naturel et légèrement poétique», note-t-elle.

Des savoir-faire régionaux à l’honneur

Si la nature l'a inspirée, Florence Asselin entend mettre à l'honneur son territoire. Pour les thés et les cafés, Florence Asselin travaillera avec Dasi Frères, artisans torréfacteurs de l’agglomération amiénoise, forts de plus de 70 ans d’expérience. Une collaboration qui reflète son souhait «de sélectionner avec soin les maisons, marques et producteurs représentés». La nature, la forêt, la qualité et l’art de vivre guideront cette sélection. «Une attention particulière sera portée aux produits du terroir compiégnois et des Hauts-de-France, afin de valoriser les savoir-faire locaux et régionaux», précise-t-elle.

En s’installant rue des Pâtissiers, Maison Renard Sylvestre entend participer à la vitalité commerciale du centre-ville. Florence Asselin souhaite créer une adresse où l’on vient aussi bien pour une parenthèse gourmande que pour trouver un cadeau, découvrir une marque ou échanger quelques conseils. L’ouverture est envisagée à la mi-novembre 2026, sous réserve de l’achèvement des travaux.