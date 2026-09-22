Rouen accélère ses actions pour la transition écologique

À Rouen, les Semaines européennes du développement durable mettent en avant plusieurs initiatives concrètes portées par la collectivité et ses partenaires. Au programme : découverte du verger du Vallon, visite de la cuisine centrale municipale, randonnées urbaines, rencontres avec Atmo Normandie, clean walks ou encore animations autour de l’alimentation durable. Cette programmation illustre la volonté de la ville d’intégrer les enjeux environnementaux dans différents domaines de l’action publique, avec des effets potentiels sur les pratiques alimentaires, la gestion des ressources, les mobilités et l’aménagement urbain. La Journée mondiale des animaux complète le dispositif avec des animations destinées aux familles.

Les territoires renforcent leurs politiques environnementales

À l’échelle nationale, les collectivités territoriales jouent un rôle important dans la mise en œuvre de la transition écologique, notamment à travers l’aménagement urbain, la gestion des déchets, l’alimentation collective, la biodiversité et l’adaptation au changement climatique. Pour les villes, ces politiques représentent également des enjeux financiers : investissements dans les équipements publics, évolution des modes de fonctionnement et mobilisation de partenaires locaux. À Rouen, la programmation des Semaines européennes du développement durable permet ainsi de rendre visibles des actions qui touchent directement le quotidien des habitants et l’organisation du territoire.