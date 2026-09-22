Saint-Quentinois : le contrôle du tri se renforce sur le terrain

Les conseillères tri et prévention interviennent désormais au plus près des tournées de collecte. Leur mission consiste notamment à vérifier le contenu des bacs, repérer les erreurs de tri et échanger avec les habitants lorsque des consignes ne sont pas respectées. Elles interviennent également en amont du passage des véhicules, lors d’opérations de suivi de pré-collecte. Ce dispositif doit permettre à l’Agglo d’améliorer la qualité des déchets collectés et d’adapter, si nécessaire, le volume des bacs aux besoins des foyers. Au-delà de la sensibilisation, l’enjeu est aussi économique : un tri plus efficace contribue à mieux valoriser les déchets recyclables et à maîtriser les coûts liés à leur collecte et à leur traitement.

Le tri redessine l’économie des territoires

À l’échelle nationale, la qualité du tri constitue un enjeu croissant pour les collectivités, confrontées à la nécessité de réduire les volumes de déchets résiduels et d’améliorer la valorisation des matières recyclables. La collecte séparée, le recyclage et la prévention des déchets s’inscrivent dans les objectifs de l’économie circulaire, avec des conséquences directes sur l’organisation des services publics locaux. Pour les territoires, l’amélioration du geste de tri peut ainsi contribuer à optimiser les tournées, les équipements et les filières de traitement, tout en favorisant une meilleure valorisation des matières.