Ouverte aux assurés de l’Oise depuis novembre 2025, l’appli carte Vitale a déjà été activée par

26 806 personnes (plus de 3,5 millions de personnes au national), et dans l'Oise 91% des officines sont utilisatrices de cette application.

Disponible à tout moment dans le smartphone des assurés, l’appli carte Vitale est facile d’accès et d’utilisation. Elle prolonge et complète les services de la carte «physique», mais ne vient pas la remplacer et elle est, de plus, dotée d’un très haut niveau de sécurité. Afin de comprendre et intégrer l'utilisation de l'application, la CPAM de l'Oise organise une journée spéciale, le 22 septembre, en lien avec 17 pharmaciens d’officine volontaires. Des agents de l’Assurance Maladie seront ainsi présents en pharmacie pour accompagner concrètement les assurés dans l’activation et l’utilisation de l’appli carte Vitale. Les équipes officinales des pharmacies participantes seront également présentes pour accompagner les assurés dans leurs démarches.

Des services complémentaires

Concrètement, l'appli carte Vitale sert pour la délivrance de ses médicaments et pour bénéficier du tiers payant, pour mieux suivre ses dépenses de santé et pour permettre au pharmacien d’accéder directement au dossier médical partagé et au dossier pharmaceutique du patient.

Et prochainement, l’application carte Vitale pourra intégrer la complémentaire santé de l’assuré, permettant de ne présenter en pharmacie que celle-ci pour bénéficier directement du tiers-payant sur la part obligatoire et complémentaire. Les pharmacies, et autres professionnels de santé (médecins, chirurgiens-dentistes, sage-femmes, etc.), à proximité de chez soi, prenant en charge l’appli carte Vitale, peuvent être trouvés facilement.



