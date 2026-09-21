Meuse : comment l’IA peut renforcer l’inclusion en entreprise

À Issoncourt, l’intelligence artificielle sera au centre des échanges entre entreprises et acteurs du territoire. Mardi 22 septembre, le Centre d’Affaires Cœur de Meuse réunira les participants autour de trois tables rondes consacrées à l’utilisation de l’IA dans le recrutement, le handicap et la santé. Une rencontre qui intervient alors que les organisations doivent progressivement intégrer ces nouveaux outils tout en s’interrogeant sur leurs effets sur les pratiques professionnelles.

La matinée abordera notamment la conduite du changement dans les PME, les ETI et le secteur agricole, avec l’intervention de Christian Gillot. Guillaume Durand s’intéressera à la transformation de la donnée en usages numériques plus accessibles et inclusifs. Jean-Pascal Pierme apportera pour sa part un éclairage sur l’égalité d’accès aux soins. Au-delà de la technologie, les échanges doivent permettre aux professionnels d’identifier des pratiques concrètes et de réfléchir aux conditions d’un déploiement éthique de l’IA.

L’IA transforme progressivement le travail

À l’échelle nationale, la question dépasse désormais les seuls métiers du numérique. L’IA peut modifier les méthodes de recrutement, les outils utilisés par les salariés et l’accès à certains services, ce qui place les entreprises face à des choix d’organisation et d’accompagnement. Pour les structures de taille intermédiaire comme pour les PME et les exploitations agricoles, l’enjeu consiste notamment à intégrer ces outils sans laisser de côté les publics qui peuvent rencontrer des difficultés d’accès aux technologies.