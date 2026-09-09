"Tel est mon destin, je vais mon chemin": Céline Dion reprend la route des concerts avec une résidence parisienne à l'écho mondial et dont le coup d'envoi sera donné samedi, après six ans loin d'un public en pleine ferveur.

DeCélineou de sa communauté de fans, difficile de savoir qui est le plus impatient tant la star québecoise trépigne à l'idée d’offrir un spectacle à la mesure de l'attente qui l'a tenue éloignée de la scène.

"J'essaie de garder toute mon énergie pour vraiment donner le meilleur de moi-même" en concert, a-t-elle confié à des fans devant l'hôtel où elle séjourne depuis le 28 août, expliquant être "excitée" à l'idée de se produire à nouveau.

Première artiste féminine à remplir le Stade de France, en juin 1999, cette bête de scène sait aussi maîtriser sa communication, ne laissant rien filtrer de ce qu'elle prépare pour ses 16 concerts - avant 10 autres en mai - à la Plenitude Arena, aux portes de la capitale. Environ 30.000 personnes y sont attendues chaque soir.

"D'habitude je fais 1H40 de spectacle et là, c'est plus long", a-t-elle tout juste glissé devant son palace, avant de donner un conseil pratique. "Mettez-vous de bonnes chaussures !"

Pour le reste, elle se préserve: pas d'autographes, pas d'interviews.

Sa santé reste la grande inconnue, car la maladie neurologique incurable dont elle est atteinte peut se réactiver à tout moment, provoquer une paralysie... et semer la zizanie durant cette résidence.

Show" devant

La star distille toutefois des bribes d'informations auprès du fan club qui guette ses sorties du Royal Monceau. Tous les jours, ou presque, elle se lance dans des échanges improvisés avec ce public au soutien inconditionnel.

Elle réalise quelques pas de danse, fait des vocalises, présente son caniche miniature, répond aux questions banales - son plat préféré ? La pizza - mais élude celles sur les morceaux qu'elle chantera ou ses potentiels invités.

En attendant, ses classiques enregistrent une hausse des écoutes en streaming, avec en tête "J'irai où tu iras" et "Pour que tu m'aimes encore".

"Si la tranche des 35-44 ans reste la plus représentée, le retour de l'artiste résonne aussi chez les plus jeunes", note Spotify, précisant que ses titres "figurent dans 76,6 millions de playlists à travers le monde".

Point commun de ces deux tubes: ils sont dans l'album "D'eux" (1995), en large partie concocté par Jean-Jacques Goldman, son ami et auteur-compositeur fétiche qui l'a propulsée dans le cœur du public français à la faveur d'un duo partagé sur la scène des Enfoirés.

Goldman lui a aussi écrit "Dansons", l'un des deux inédits que la chanteuse a sorti depuis l'annonce de ses concerts le 30 mars, jour de ses 58 ans. Son label Sony n'a, en revanche, pas officialisé l'arrivée d'un prochain album.

Telle une athlète dont la voix peut atteindre le F5, le fa de la cinquième octave sur "All by myself", Céline Dion s'est aussi affûtée physiquement: au magazine Harper's Bazaar, elle a confié s'entraîner cinq fois par semaine, entre cours de Pilates et de ballet.

Céline mania

Sa résidence, produite par AEG, l'un des géants américains du divertissement, promet des retombées économiques colossales directes et indirectes (hôtels, restaurants), en attirant des touristes internationaux.

Décrocher une place fut toutefois un parcours du combattant, entre préventes multiples, interminables files d'attente virtuelles et tarifs souvent exorbitants à plusieurs centaines d'euros, rédhibitoires pour de nombreuses bourses dans une France marquée par l'inflation.

Pourtant la frénésie ne faiblit pas: la vente de produits dérivés cartonne ou les karaokés pullulent. Celui de la Ville de Paris, organisé vendredi, promet d'être "géant" et gratuit.

Au-delà des tubes intergénérationnels qui seront entonnés à tue-tête, c'est la trajectoire de Céline Dion qui fascine. Sa réapparition à la tour Eiffel, aux JO de Paris, lui a conféré un nouveau statut, iconique.