En Meuse, la téléconsultation veut faciliter l’accès aux soins

Dans le cadre de son dispositif Maxilien, le Département de la Meuse proposera aux habitants de découvrir concrètement le fonctionnement de la téléconsultation assistée et augmentée. Deux rendez-vous sont prévus le mercredi 16 septembre : de 14 h à 15 h 30 à Dammarie-sur-Saulx, puis de 16 h à 17 h 30 à Cousances-les-Forges. Des démonstrations en conditions réelles, des échanges avec des professionnels et un temps consacré aux questions du public sont annoncés. L’objectif est de faire connaître cet outil dans un territoire confronté aux enjeux d’accès aux soins.

La télémédecine, un enjeu territorial national

La téléconsultation s’inscrit plus largement dans la transformation de l’accès aux soins en France, notamment dans les territoires ruraux et les zones confrontées à une offre médicale limitée. En permettant à certains patients de consulter à distance avec l’appui de dispositifs installés localement, elle peut réduire les déplacements et faciliter l’accès à certains professionnels de santé. Pour les collectivités, son développement constitue également un enjeu d’aménagement du territoire, avec des investissements nécessaires dans les équipements, les locaux et l’accompagnement des usagers.