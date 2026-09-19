Visites guidées

Plongée dans les coulisses de l’Ensemble Poirel. Les places sont limitées. Réservation par courriel à : poirel@nancy.fr. Samedi à 11h et dimanche à 13h

Expositions

Présents - La Conserverie, un lieu d'archives.

«Cette exposition rend hommage à la photographie, celle réalisée, puis conservée, puis regardée, aimée, savourée et ici photographiée. La photographie comme objet, comme matérialité sensible, la photographie dans un nouveau présent. À cette image qui passe de main en main au moment d’un repas, à celle aimantée sur un frigo, posée sur un bureau devant lequel pose un enfant, à celle montrée volontairement comme représentation de l’absent ; des photographies rephotographiées parfois par hasard. Cette photographie que l’on sait être chez chacun de nous. Elles ont été réalisées il y a si longtemps ou presque avant-hier, elles ont une grande qualité esthétique ou pas vraiment, mais sans aucun doute, elles sont la représentation d’une des facettes du rapport que nous entretenons avec la photographie». Présents est le fruit d’un appel à participation. L’événement est labellisé «Bicentenaire de la Photographie» par le ministère de la Culture.

Musique

Mesdames «La vérité vraie». Miamprod / Do U speak français ?

«Écouter Mesdames c’est comme jouer à "Qui est Qui" ? Ces 4 musiciens font corps en chœurs sur des mélodies indomptables dont on a du mal à se départir. Écouter Mesdames c’est comme croquer dans un chocolat au piment, c’est doux d’abord, ça vous monte à la tête et vous fait chauffer fort les entrailles. Dans Mesdames, il y a des histoires incongrues et saisissantes à l’image de leur rencontre aussi improbable qu’évidente. Ne vous y trompez pas, ici l’accordéon joue du Hendrix et la contrebasse du Vivaldi. Mesdames enfin, c’est droit dans ses bottes et ça donne envie de franchir des frontières, celles du monde bien sûr et celles bien planquées dans nos têtes». Samedi à 19h30.

La Fanfare des Enfants du Boucher

«Depuis 2016, la Fanfare des Enfants du Boucher réunit une centaine de musiciens autour d’un répertoire de musique actuelle, audacieuse, populaire, laissant place à l’improvisation musicale. Pour sa 11e édition, les Enfants du Boucher invitent Lobo et El Cotchei. La rencontre de deux univers profondément ancrés dans les cultures populaires : la fanfare et le rap. Pour un dialogue musical entre la force collective de la fanfare et l’écriture incisive et poétique du rap. Des échanges donnant vie à un répertoire festif, conscient, populaire». Dimanche à 15h.

Chantez avec le grand chœur du Gradus Ad Musicam

«Le Gradus Ad Musicam vous invite à vivre un moment unique et interactif. Apprenez un chant avec eux, puis montez sur scène pour le chanter aux côtés du grand Chœur!». Dimanche à 17h.

Spectacles

En attendant et Les Hommes-Boîtes in situ de la Compagnie Ormone

«En attendant et Les Hommes-Boîtes in situ de la Compagnie Ormone «En attendant, c’est une histoire toute simple qui nous entraîne aux portes de l'absurde. Deux êtres, côte à côte sur un banc. Ils attendent. Peu à peu, la relation se tisse jusqu’à basculer dans un univers sensible, burlesque et profondément humain : celui des Hommes-Boîtes. Dans ce duo de danse tout public, Aurore Gruel et Alexandre Lipaux nous entraînent, avec finesse et humour, dans une autre manière d’être au monde, celle des Hommes-Boîtes ! En masquant les visages, l’étrangeté surprend, dérange nos habitudes pour replacer l’attention sur la poétique de la relation». Samedi et dimanche à 16h15.

Helena (3+1) de la Compagnie La Lucina

«Trois comédiennes et un comédien créent devant le public le personnage d’Helena. Au fur et à mesure de sa fabrication, leur créature se complexifie, se remplit de forces alors que les trois artistes multiplient les efforts pour donner corps au personnage. Helena devient une entité. Mais, dans cette création, de nombreuses questions apparaissent : D’où vient ce personnage ? De notre esprit ou de plus loin ? Qu’est-ce qu’on fait d’elle maintenant qu’elle est là ?». Samedi à 17h30 et dimanche à 14h15.