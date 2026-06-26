Plus de 700 élèves de CE1, issus de 41 classes réparties dans 24 écoles, ont pris part à cette opération de sensibilisation à la sécurité routière. Organisé par la Ville de Metz en partenariat avec la Direction des services départementaux de l’Éducation nationale (DSDEN), l’événement s’inscrit dans le prolongement du travail mené tout au long de l’année scolaire par les enseignants et l’animatrice sécurité routière de la collectivité. À l’issue de la journée, un diplôme a été remis à chaque participant.

Le Challenge piétons propose aux enfants une mise en situation en milieu urbain. Sur des parcours fléchés d’environ deux kilomètres, les élèves se déplacent en autonomie tandis qu’une équipe d’environ 80 encadrants observe leur comportement et évalue leurs connaissances en matière de sécurité routière. Sur la place de la République, une quinzaine de partenaires étaient présents pour proposer des ateliers de sensibilisation portant notamment sur les déplacements à pied, à vélo ou en bus, les premiers secours, la qualité de l’air, les situations de handicap, la langue des signes ou encore la biodiversité.

Créée pour compléter les enseignements dispensés à l’école et sur la piste d’éducation routière de la Ville de Metz, cette initiative vise à confronter les élèves à des situations concrètes de déplacement en ville. Elle a pour objectif de favoriser l’autonomie des enfants dans leurs déplacements, et de les sensibiliser aux comportements à adopter face aux risques de la circulation.