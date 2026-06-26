La Meurthe-et-Moselle passe en situation d’Alerte sécheresse

Alerte sécheresse en Meurthe-et-Moselle ! Depuis le 18 juin, le département est placé en niveau Vigilance.

«Malgré un début de mois de juin pluvieux, la conjonction météorologique des derniers jours entre des températures caniculaires, un ensoleillement maximal et un vent sec a détérioré la situation de manière significative. En effet, les débits des cours d’eau ainsi que le niveau des nappes phréatiques sont nettement inférieurs aux normales saisonnières, et les prévisions météorologiques à venir ne laissent pas présager d’amélioration significative dans les prochains jours», assure la préfecture de Meurthe-et-Moselle.

Ce passage au niveau Alerte fait l’objet d’un arrêté préfectoral précisant les mesures de restriction des usages de l’eau, proportionnées à l’intensité de la sécheresse, concernant l’ensemble des usagers de l’eau : collectivités, industriels, agriculteurs et particuliers.

Contrôles sur le territoire

«Les services de l’État et les collectivités sont mobilisés pour faire respecter ces dispositions. Des contrôles peuvent être réalisés sur tout le territoire pour s’en assurer».

La situation d’Alerte précise par exemple :

L’interdiction de lavage des véhicules, sauf dans le cas d’utilisation de rouleaux avec dispositif haute pression, de lances haute-pression dans les stations de lavage professionnelles ou les stations de lavage professionnelles avec dispositif de recyclage.

L’interdiction de remplissage et de vidange des piscines privées et publiques sauf dérogations précisées au sein de l’arrêté de restriction.

L’interdiction de nettoyage des espaces extérieurs (voiries, terrasses, façades, toitures…) sauf par une entreprise de nettoyage professionnelle ou une collectivité.

L’interdiction d’arrosage des pelouses, jardins et potagers privés, espaces verts publics et terrains de sport de 10 h à 18 h.

L’interdiction de l’irrigation des cultures par aspersion de 10 h à 18 h, l’interdiction de prélèvements dans le milieu naturel et les fontaines publiques, sauf dérogations précisées au sein de l’arrêté de restriction. En plus de ces restrictions, des mesures spécifiques sont prévues pour les industriels, les hydro-électriciens et la navigation fluviale.

«En plus de ces restrictions, des mesures spécifiques sont prévues pour les industriels, les hydro-électriciens et la navigation fluviale», précise la préfecture de Meurthe-et-Moselle.