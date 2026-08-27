Industrie
Woippy (57) Woippy (57)
Portrait

CLAAS Woippy cultive l'innovation

Premier site du groupe CLAAS implanté hors d'Allemagne, l'usine de Woippy, spécialisée dans les presses agricoles, s'affirme comme l'un des piliers stratégiques du constructeur. Bénéficiaire d’une partie des 50 millions d'euros d’investissements annoncé lors du Sommet Choose France, le site va pouvoir poursuivre sa modernisation. Visite avec Cédric Zimoch, un pur produit maison.

Réservé aux abonnésRéservé aux abonnés
Ajouter La Gazette France à vos sources préférées Ajouter La Gazette France à vos sources préférées
Par Julie Clessienne
La Gazette Moselle
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>L'histoire de Cédric Zimoch et celle de CLAAS Woippy sont intimement liées. En 1999, le jeune diplômé de l'<strong>École nationale d'ingénieurs de Metz</strong> (Enim) pousse les portes de l'usine pour y effectuer son projet de fin d'études. Vingt-sept ans plus tard, il dirige le site en tant que Vice President Manufacturing. <em>«J'ai eu la chance d'être embauché avant même d'être diplômé»</em>, se souvient-il.&nbsp;</p><p>Jeune ingénieur méthodes, puis responsable logistique, directeur qualité et gestion de projets, il gravit progressivement les échelons de l'entreprise en se nourrissant .

La lecture de cet article est réservée aux abonnés

  • Accédez à tous les contenus abonnés
  • Soutenez une rédaction locale et indépendante
  • Offre découverte à partir de 3€ / mois

Je m’abonne

Déjà abonné ? Je me connecte