CLAAS Woippy cultive l'innovation

Industrie
EGGER : comment le site de Rambervillers a économisé 26% d’eau en quatre ans
27/08/2026 Julie Clessienne
Rambervillers (88)
Premier site du groupe CLAAS implanté hors d'Allemagne, l'usine de Woippy, spécialisée dans les presses agricoles, s'affirme comme l'un des piliers stratégiques du constructeur. Bénéficiaire d’une partie des 50 millions d'euros d’investissements annoncé lors du Sommet Choose France, le site va pouvoir poursuivre sa modernisation. Visite avec Cédric Zimoch, un pur produit maison.
© Laurence Deleau. Cédric Zimoch a dirigé toutes les dernières opérations de modernisation du site.
© Laurence Deleau. 1500 presses sortent de l’usine de Woippy chaque année.
© Laurence Deleau. Le nouvel atelier de prototypage.
© Laurence Deleau. Le site s’est fait le spécialiste des presses rondes et carrées.
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