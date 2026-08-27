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Décryptage

EGGER : comment le site de Rambervillers a économisé 26% d’eau en quatre ans

Confronté à une explosion de ses besoins en eau après la mise en service d'une unité de cogénération biomasse, le site vosgien EGGER a engagé une démarche méthodique pour réduire son empreinte hydrique. Résultat : un quart de volume prélevé en moins en quatre ans. Démonstration.

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Par Julie Clessienne
Les Tablettes Lorraines
Publié le 27 août 2026 - Mis à jour le 27 août 2026
<p>À Rambervillers, l’usine vosgienne du groupe EGGER produit à grande échelle des <strong>panneaux de particules bois</strong>. En 2018, elle franchit une étape importante dans sa <strong>stratégie environnementale</strong> en mettant en service une centrale de cogénération biomasse. <em>«Cette installation a permis de valoriser les résidus issus de la production de panneaux de bois pour générer simultanément chaleur et électricité, réduisant ainsi le recours aux énergies fossiles»</em>, relate Anne Hoeft, responsable environnement du site depuis onze ans.&nbsp;</p><p>L’avancée énergétique a .

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