Industrie
CLAAS Woippy cultive l'innovation
27/08/2026 Julie Clessienne
Woippy (57)
Confronté à une explosion de ses besoins en eau après la mise en service d'une unité de cogénération biomasse, le site vosgien EGGER a engagé une démarche méthodique pour réduire son empreinte hydrique. Résultat : un quart de volume prélevé en moins en quatre ans. Démonstration.
© Johann Marin-Thiery. Thierry Maillard, chef de secteur traitement des eaux, Anne Hoeft, responsable environnement, Romain Senetaire, technicien traitement des eaux, et Gian Paolo Mottola, dirigeant de la société Colamentum.
© Johann Marin-Thiery. La nouvelle installation combinant microfiltration et osmose inverse.
© Johann Marin-Thiery. Intérieur de l’installation à proximité des tours de refroidissement.
© EGGER. Turbine électrique de la centrale de cogénération biomasse.
© EGGER. EGGER produit à grande échelle des panneaux de particules bois.
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Industrie
26/08/2026 Françoise Lefort
Nesle (80)
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