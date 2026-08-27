Meuse : la CCI ouvre le débat sur l’IA inclusive

La CCI de la Meuse organise une rencontre consacrée aux liens entre intelligence artificielle, inclusion et transformation des pratiques professionnelles. L’événement réunira des experts et des entreprises autour de plusieurs problématiques concrètes : accessibilité des outils, recrutement, santé au travail et accompagnement des salariés face à l’évolution des méthodes de travail. Tables rondes, retours d’expérience et échanges doivent permettre d’examiner les conditions d’intégration de l’IA dans les organisations. Pour les entreprises, l’enjeu dépasse désormais la seule adoption technologique : il concerne également la capacité à faire évoluer les postes, les compétences et les pratiques sans accentuer les difficultés d’accès ou d’adaptation au travail.

L’IA transforme déjà les organisations françaises

À l’échelle nationale, l’essor de l’intelligence artificielle pousse les entreprises à repenser leurs besoins en compétences et leurs modes d’organisation. Son utilisation peut modifier certaines tâches, faire évoluer les métiers et renforcer les besoins de formation. Dans ce contexte, l’inclusion constitue un enjeu de transformation à part entière : l’accès aux nouveaux outils et l’accompagnement des salariés deviennent des conditions importantes de leur déploiement. Pour les dirigeants, cette évolution implique donc de mesurer non seulement les gains potentiels de productivité, mais aussi les conséquences organisationnelles et humaines liées à l’introduction de l’IA.