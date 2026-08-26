Cet événement vise à encourager la mixité dans l'industrie en offrant aux femmes l'opportunité de découvrir divers métiers du secteur industriel. Les participantes pourront rencontrer directement des entreprises qui recrutent, échanger avec des professionnelles et des recruteurs, et explorer les nombreuses possibilités de formation et d'emploi disponibles dans ce domaine.

Cet événement s'adresse non seulement aux femmes en recherche d'emploi, mais aussi à celles qui envisagent une reconversion professionnelle ou qui souhaitent simplement s'informer sur les carrières industrielles. Les entreprises présentes auront l'occasion de valoriser leurs métiers, de promouvoir leurs savoir-faire et d'engager un dialogue avec des candidates motivées. De plus, une collaboration avec la JDA Handball Féminin permettra à chaque participante de recevoir une place pour assister au match prévu le soir même.

La participation est gratuite sur inscription, et les candidates sont encouragées à apporter plusieurs exemplaires de leur CV. En favorisant les rencontres entre entreprises et candidates, cet événement a pour objectif de démontrer que l'industrie offre des carrières variées et enrichissantes pour toutes.