Acteur majeur du marché des épices et des aides aux desserts, Sainte Lucie est présente aussi bien en grande consommation qu’auprès des professionnels de l’hôtellerie‐restauration. Innovante, l'entreprise innove chaque année pour s'adapter aux nouvelles habitudes de consommation. Dans ce sens, elle lance une nouvelle gamme de pépites de chocolat, celle au lait réduit en sucre.

Une innovation qui sera sans doute remarquée au Salon International de l'Alimentation (SIAL), dans une société qui réduit le sucre dans sa consommation quotidienne. «Cette innovation permet aux amateurs de pâtisserie maison de préparer cookies, muffins et gâteaux tout en maîtrisant davantage leur consommation de sucre», précise l'entreprise. Pionnière sur ce segment avec le lancement des premières pépites de chocolat noir sans sucre, Sainte Lucie enrichit aujourd’hui son offre en conjuguant plaisir et enjeux nutritionnels contemporains.

Labellisée PME+ pour ses pratiques responsables, certifiée IFS Food sur ses sites de production pour garantir la sécurité alimentaire, et engagée dans le développement de l’Agriculture Biologique, Sainte Lucie incarne une vision durable et éthique de l'agroalimentaire.



