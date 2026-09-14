Dijon métropole renouvelle son comité des partenaires de la mobilité

Dijon métropole lance un appel à volontaires pour renouveler son comité des partenaires de la mobilité. Cette instance, créée dans le cadre de la Loi d’Orientation des mobilités (LOM) et de la loi Climat et résilience , réunit une cinquantaine de membres issus de différents collèges : acteurs économiques, associations, opérateurs de mobilité et habitants.





Le comité permet d’échanger sur les grands enjeux de la mobilité de la Métropole, notamment l’offre de transport, la politique tarifaire et la qualité de service.





16 sièges réservés aux habitants





Le collège des habitants compte huit membres titulaires et huit suppléants. La répartition des sièges prévoit quatre représentants pour Dijon et quatre pour les 22 autres communes de la métropole. Parmi ces derniers, deux sièges sont réservés à Chenôve, Talant et Chevigny-Saint-Sauveur, et deux aux 19 autres communes.





La composition du collège devra respecter la parité entre les femmes et les hommes ainsi que la diversité de profils et de territoires. Les membres seront désignés par tirage au sort parmi les personnes volontaires.



Un appel à candidatures jusqu’au 2 octobre





Pour participer, il faut être majeur et résider dans l’une des communes de Dijon métropole. Les candidats ne doivent pas exercer de mandat politique en cours, travailler dans un secteur directement lié aux mobilités ou appartenir à une association ou organisation dédiée aux mobilités, déjà représentée au sein du comité.





Ils doivent également être disponibles, notamment en soirée, pour participer aux réunions. Les candidatures peuvent être déposées en ligne jusqu’au 2 octobre 2026.



