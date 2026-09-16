Meuse : les solutions de l’ESS à découvrir en novembre

Le Village des Solutions de Demain réunira entrepreneurs engagés, associations et porteurs de projets autour d’initiatives associant activité économique et utilité sociale. Pour les structures meusiennes, l’intérêt réside notamment dans la possibilité d’identifier des expériences transposables au département et de développer des échanges avec d’autres acteurs du Grand Est. La cinquième édition prévoit notamment un défilé et un vide-dressing dédiés à la mode durable. Le vendredi 6 novembre à partir de 18 heures, Maud Sarda présentera également l’expérience du Label Emmaüs et les nouveaux modèles économiques développés autour de la coopération, du réemploi et de l’impact social.

La Meuse peut profiter des échanges régionaux

Le rendez-vous intervient alors que l’ESS constitue déjà un réseau économique présent dans la Meuse, à travers les associations, coopératives, structures d’insertion, initiatives de réemploi et services de proximité. La CRESS Grand Est avait notamment organisé en 2025 sa conférence territoriale de l’ESS dans le département, réunissant les acteurs locaux du secteur. Le Village peut ainsi constituer une source d’inspiration pour les porteurs de projets meusiens, mais aussi un point de contact avec des structures susceptibles de partager leurs méthodes, leurs modèles économiques ou leurs expériences de coopération.

À l’échelle nationale, l’ESS représente environ 2,7 millions de salariés. Pour la Meuse, l’enjeu dépasse donc la seule participation à un événement : il s’agit aussi de renforcer les liens entre initiatives locales et réseaux régionaux afin de soutenir des activités créatrices d’emploi et de services au plus près des habitants.