Aisne : «Tous en forêt» avec les agents de l'ONF

L'ONF (Office national des forêts) organise l'opération «Tous en forêt» du 24 au 30 septembre dans trois forêts de l'Aisne à savoir celle de Retz, celle de Saint-Gobain et celle de Val Saint-Pierre. Ce temps de rencontre propose au public de retrouver les forestiers sur le terrain, en forêt, pour une après-midi de promenades commentées. L'occasion d'en finir avec les idées reçues et d'en apprendre davantage sur la gestion de ces espaces.

Temps d'échanges

Lors de ces rencontres, le public pourra poser toutes les questions et les réponses seront apportées en direct, illustrées par les situations concrètes observées en forêt. Le public pourra ainsi poser la question des conséquences du réchauffement climatique sur les forêts, les façons de mieux protéger la biodiversité ou encore sur les coupes d'arbres, un sujet qui prête régulièrement à polémique. Ces rencontres permettront au public de mieux comprendre les usages et les pratiques sportives autorisées en milieu forestier ou encore de poser des questions sur la pratique de la chasse.

Les promenades commentées durent généralement deux heures. S’il est demandé pour certaines de s’inscrire, toutes sont gratuites. Rendez-vous dans l'Aisne en Forêt domaniale de Saint-Gobain le mercredi 23 septembre de 13h à 16h aux Roches de l’Ermitage, 02410 Saint-Gobain et au Carrefour de la Croix Saint-Jean, 02380 Bassoles-Aulers ; en Forêt domaniale du Val-Saint-Pierre, le samedi 26 septembre à 9h à la Maison forestière au 10 Hameau le Val-Saint-Pierre, 02140 Braye-en-Thiérache ; et en Forêt domaniale de Retz le dimanche 27 septembre à partir de 8h30, accueil dès 8h30 avec un stand ONF et ramassage de déchets puis entre 12h - 14h pique-nique avec exposition et tests des outils pour comprendre le métier de forestier. Etang de Malva, 02600 Villers-Cotterêts