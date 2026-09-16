Les chiffres parlent d’eux-mêmes : à fin août, 14,5 millions de voyages ont été enregistrés, soit une progression de 20 % par rapport à 2025 et de 39 % par rapport à 2024. Sur la base de la fréquentation actuelle, le réseau vise désormais 23 millions de voyages sur l'ensemble de l'année 2026.

En semaine scolaire, Tadao comptabilise en moyenne 90 000 voyages par jour, 9 journées ayant déjà franchi la barre des 100 000, avec un record établi à 105 000. «La fréquentation a augmenté d'environ 40% par rapport à la période qui précédait la gratuité, mais surtout nous constatons que les usages se diversifient», souligne Jean-Christophe Géhin, directeur général de Tadao. «Le phénomène concerne également les territoires ruraux puisque le transport à la demande a rassemblé plus de 115 000 personnes depuis le début de l'année et compte désormais plus de 18 000 inscrits».

Un réseau qui poursuit sa transformation

Au-delà du nombre de voyageurs, la gratuité semble modifier la manière dont les habitants utilisent le réseau. «Selon une enquête menée auprès de 1 237 voyageurs, 27% déclarent prendre davantage le bus depuis sa mise en place. Et parmi eux, plus d'un sur deux affirme avoir changé ses habitudes de déplacement pour une satisfaction globale qui atteint 4,6/5». Et d’ajouter : «Nous observons davantage de déplacements en dehors des heures de pointe, pour des motifs très variés, ce qui permet de mieux répartir la fréquentation sur l'ensemble de la journée». Malgré cette hausse, le réseau ne connaît pas, selon lui, de problème majeur d'engorgement et dispose encore d'une capacité suffisante pour absorber de nouveaux voyageurs.

Cette nouvelle donne conduit Tadao à ajuster son offre sur 16 des 54 lignes régulières, des ajustements travaillés avec Artois Mobilités à partir notamment des données fournies par les cellules compteuses installées dans les bus et les cars. Une évolution qui concerne également les véhicules, comme le rappelle Jean-Christophe Géhin. «Nous avons aujourd’hui 27 bus électriques en exploitation sur les 170 de notre parc et 9 nouveaux en commandes, tandis les véhicules 100% diesel ne représentent plus que 25% du parc, le reste étant passé en hybride». Des investissements sont également prévus pour climatiser une partie des véhicules qui ne le sont pas encore. Et de conclure : «Oui, la gratuité est une réussite !».



